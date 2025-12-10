Ubican a Ney González, ex Gobernador de Nayarit prófugo, en ‘país de América del Norte’

Autoridades de Nayarit confirmaron este 10 de diciembre la localización del ex Gobernador priista, Ney González Sánchez, “en un país de América del Norte”, tras más de tres años prófugo de la justicia mexicana.

Ludmila Heredia Verdugo, subfiscal de dicha entidad, anunció el inicio formal de los procesos legales y de cooperación internacional para lograr su extradición a México.

González Sánchez, quien gobernó Nayarit de 2005 a 2011, enfrenta siete órdenes de aprehensión: seis giradas por jueces de control del fuero común de Nayarit y una por un juez federal del Centro de Justicia Penal de Tepic, Nayarit, a solicitud de la Fiscalía General de la República.

Además, cuenta con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal.

La primera orden de captura en su contra se giró el 11 de noviembre de 2022. Aunque su paradero había sido objeto de especulación durante ese periodo, esta es la primera ocasión en que la Fiscalía de Nayarit tiene certeza de su ubicación.

“Desde 2023 inició un proceso, sin embargo, había estado muy escuetamente seguido, en este año se cumplimentó, está en un país de América del Norte”, afirmó Heredia Verdugo sin proporcionar detalles adicionales respecto al territorio específico.

El ex Mandatario enfrenta investigaciones por administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude por simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito, peculado, falsificación de documentos y asociación delictuosa.

Las imputaciones se centran principalmente en un megafraude vinculado al Fideicomiso Bahía de Banderas, creado para el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita.

Según las investigaciones, González Sánchez vendió ilegalmente millones de metros cuadrados de terrenos de playa de alto valor comercial a precios ínfimos a empresas y particulares.

La subfiscal señaló que el ex Gobernador también está vinculado con empresas fantasma que eran operadas a través de familiares directos.

En el ámbito federal, la FGR solicitó el 6 de agosto de 2024 una orden de captura contra González Sánchez y su sucesor Roberto Sandoval Castañeda, preso desde 2021, por fraude agravado.

En dicho caso, se imputa al ex Mandatario haber ocasionado, junto con Sandoval Castañeda y Antonio Echevarría García, un presunto quebranto de 9 mil 598 millones de pesos al FIBBA por la venta ilegal de bienes del estado. El juzgador federal instruyó únicamente la captura de González Sánchez.

Echevarría García, quien fungió como Gobernador de Nayarit de 2017 a 2021 y actualmente se desempeña como consejero de la Comisión Federal de Electricidad desde noviembre de 2023, fue el único de los tres ex mandatarios involucrados contra quien la FGR no solicitó orden de aprehensión.

Heredia Verdugo indicó que el país donde se encuentra González Sánchez ha solicitado cumplir con el principio de doble criminalidad, lo que exige que los delitos imputados en México sean considerados crímenes bajo la legislación de aquella nación. No obstante, aseguró que el proceso de extradición va “muy avanzado”.

Según la funcionaria, los jueces han determinado que la defensa debe argumentar sus pretensiones de fondo, como la posible prescripción de delitos, en el contradictorio del juicio.

“A Ney González le han negado todos los amparos por prescripción, porque el juez de distrito dice que para esto es una cuestión de fondo que se tiene que analizar en el contradictorio, que cuando la Fiscalía impute y solicite su vinculación, la defensa tendrá que argumentarlo, lo cual implica que tiene que venir y presentarse al juzgado”, explicó Heredia Verdugo.