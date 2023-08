El fiscal precisó que algunas personas habían vuelto desde hacía tiempo con sus familias, pero estas no habían avisado a las autoridades. Sucedió también que los familiares no estaban vinculados con colectivos de búsqueda, y se desconocía su regreso.

“Entonces, lo que pasa es que los jóvenes desaparecieron desde no sé cuándo y nunca fueron a quitar la denuncia. Entonces, le dije al fiscal Herrera que no es que [ustedes] los hayan encontrado; más bien [las familias] nunca se presentaron a quitar la denuncia, y esa es una situación totalmente diferente a lo que están planteando”.

El procedimiento de visitar los domicilios sin un protocolo amerita, para la vocera de Grupo Vida, un llamado de atención de la Secretaría de Gobernación, de la que depende la CNB. Ortiz calificó el trabajo de su titular, Karla Quintana, como pésimo, desordenado, sin logística y, “sobre todo, sin sensibilidad para hacer esto”.

Tras la indignación que causó la noticia del envío a los estados de las listas con los nombres de las personas desaparecidas presuntamente localizadas, la CNB suspendió las visitas de sus funcionarios a las familias, y actualmente son realizadas por integrantes de la Secretaría de Bienestar.

Madres como la guerrerense Sandra Luz Román, que hace más de un mes —como publicó este medio— recibió un correo electrónico con información de que su hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en Iguala hace once años, se había vacunado en 2021 contra el covid-19, no han recibido nueva información de las autoridades.

“Han pasado muchos días y ya no regresaron a decirme algo. Nosotros buscamos la plataforma [de vacunación], fuimos a la Secretaría de Bienestar y nos informan que no tienen ni un solo dato. O sea, ya cambiaron la jugada y pareciera entonces que no, que nunca existió ese registro de vacunación”, indicó vía telefónica.

El pasado 8 de agosto, la madre buscadora Ortiz se reunió con el comisionado de Búsqueda de Durango, Carlos Burciaga, quien -asegura- le dijo que la titular de la CNB “ya nos trae para que nos apresuremos porque quiere ya las cifras” de las personas que la dependencia estatal ha localizado con vida. En dicho estado, el funcionario afirmó al periódico Milenio que 150 personas con denuncia de desaparición fueron halladas tras la visita a sus casas.

En Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia estatal, escribió en El Universal que un convenio con la CNB permitió implementar el “operativo casa por casa”, con el que han localizado 157 personas —144 con vida y 13 fallecidas—, y ubicado a otras 65.

La dinámica es idéntica a la que se realizó en Coahuila con la lista de vacunación: funcionarios de la comisión recorrieron los domicilios en busca de las personas para constatar si estaban en sus hogares.

El comisionado de Búsqueda en Coahuila, Ricardo Martínez, no atendió las solicitudes de entrevista, mientras que un funcionario de la CNB, que pidió no ser identificado, explicó a esta reportera que en la base de datos de quienes se vacunaron contra el covid-19 hay varios homónimos de personas desaparecidas y se trabaja para determinar si se trata de la misma persona.

“Botín político”

La directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez, consideró que las listas de personas desaparecidas presuntamente localizadas se han convertido en un botín político para las autoridades.

“Es sumamente perverso el juego de las autoridades: ‘no atiendo la problemática de la desaparición, pero sigo jugando con las listas’ y con comentarios tan irresponsables como [que] varios desaparecidos están vivos, están trabajando en otro lugar o están en Estados Unidos. Es decir, que su postura es que no hay desapariciones y la gente se movió porque quiso a otro lado, por lo tanto no hay responsabilidad del Estado, pero [...] ciertamente sí estamos viviendo una crisis de derechos humanos que se manifiesta muy dramáticamente en las desapariciones, en las ejecuciones extrajudiciales y en el desplazamiento forzado”, señaló.

En el sexenio de López Obrador, cada hora desaparece una persona. Durante la administración de Felipe Calderón, la cifra fue de ocho personas por día, y 16 en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Martínez advirtió que existe un manejo discrecional y manipulado de los datos, lo que implica una responsabilidad en materia de derechos humanos, e incluso penal, y aseguró que los intentos por borrar registros y disminuir la cantidad de personas desaparecidas están relacionados con la sucesión presidencial, y con gobiernos de estados que pretenden evadir su responsabilidad en este delito.

“Entonces, el juego perverso de la danza de las cifras es una estrategia de golpeteo de tortura psicológica institucional contra las familias de [personas] desaparecidas”, dijo en entrevista desde Saltillo.

La defensora afirmó que el RNPDNO tiene muchas deficiencias, como registros duplicados, y criticó el hecho de que la CNB no cuente con las herramientas tecnológicas que permitan una localización rápida de las personas.

“Hacienda tiene una base de datos importante y, si ve que no declaraste una factura, inmediatamente te localizan y saben quién eres y dónde vives y te amenazan hasta con meterte a la cárcel”, señaló. “El problema en México no es un problema de tecnología, sino que no les interesa saber quiénes son los desaparecidos y no les interesa gastar millones de pesos en hacer bases de datos que van a funcionar, porque de fondo es una política de Estado, es un posicionamiento y es una política de continuidad”.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Camelia Muñoz. Periodista en Coahuila, donde ha documentado desde el 2009 las desapariciones en el estado. Cubre también temas de corrupción, transparencia y derechos humanos. Actualmente es corresponsal de MVS Noticias y colabora con medios como Proceso y Agencia CIMAC.