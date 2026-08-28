$!UIF bloquea 24 mil 622 cuentas; una de cada tres está ligada al crimen organizado

Durante la administración de Claudia Sheinbaum, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incorporado a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos, de acuerdo con los resultados acumulados entre octubre de 2024 y agosto de 2026, informó este viernes Omar Reyes Colmenares, titular de la dependencia. Durante la conferencia matutina encabezada por la mandataria federal, Reyes Colmenares precisó que las cifras están relacionadas con personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada. El titular de la UIF sostuvo que los bloqueos buscan debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, impedir que utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecer la coordinación entre instituciones.

Del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país. Esta cifra representa 31.9% del total, por lo que, de acuerdo con la UIF, aproximadamente una de cada tres cuentas bloqueadas está vinculada con grupos delictivos. Las cuentas relacionadas con estos grupos se distribuyen en prácticamente todo el territorio nacional. Ciudad de México concentra 2 mil 300; Jalisco, mil 185; Nuevo León, 955; Sinaloa, 723, y Baja California, 356. Reyes Colmenares señaló que estos resultados derivan del trabajo coordinado de la UIF con las instituciones del Gabinete de Seguridad para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

Bloqueos por extorsión La UIF también reportó mil 443 cuentas inmovilizadas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión. El número representa 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas, equivalente a aproximadamente una de cada 17 cuentas inmovilizadas. Reyes Colmenares explicó que la dependencia participa en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025, mediante la identificación de cuentas, personas y estructuras utilizadas para recibir, mover y disponer de recursos obtenidos mediante este delito. El objetivo, señaló, es afectar la capacidad económica de quienes participan en la extorsión y evitar que el sistema financiero sea utilizado para movilizar recursos de origen ilícito.