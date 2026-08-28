$!UIF bloquea 24 mil 622 cuentas; una de cada tres está ligada al crimen organizado

Durante la administración de Claudia Sheinbaum, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incorporado a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos, de acuerdo con los resultados acumulados entre octubre de 2024 y agosto de 2026, informó este viernes Omar Reyes Colmenares, titular de la dependencia.
Durante la conferencia matutina encabezada por la mandataria federal, Reyes Colmenares precisó que las cifras están relacionadas con personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada.
El titular de la UIF sostuvo que los bloqueos buscan debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, impedir que utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecer la coordinación entre instituciones.
Del total de 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país. Esta cifra representa 31.9% del total, por lo que, de acuerdo con la UIF, aproximadamente una de cada tres cuentas bloqueadas está vinculada con grupos delictivos.
Las cuentas relacionadas con estos grupos se distribuyen en prácticamente todo el territorio nacional. Ciudad de México concentra 2 mil 300; Jalisco, mil 185; Nuevo León, 955; Sinaloa, 723, y Baja California, 356.
Reyes Colmenares señaló que estos resultados derivan del trabajo coordinado de la UIF con las instituciones del Gabinete de Seguridad para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
Bloqueos por extorsión
La UIF también reportó mil 443 cuentas inmovilizadas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión. El número representa 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas, equivalente a aproximadamente una de cada 17 cuentas inmovilizadas.
Reyes Colmenares explicó que la dependencia participa en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025, mediante la identificación de cuentas, personas y estructuras utilizadas para recibir, mover y disponer de recursos obtenidos mediante este delito.
El objetivo, señaló, es afectar la capacidad económica de quienes participan en la extorsión y evitar que el sistema financiero sea utilizado para movilizar recursos de origen ilícito.
Coordinación con fuerzas de seguridad
El titular de la UIF atribuyó estos resultados al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia financiera y a la coordinación nacional e internacional.
Explicó que la participación de la dependencia en el Gabinete de Seguridad permite priorizar estructuras criminales y casos estratégicos mediante una coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia y las entidades federativas.
También indicó que la UIF encabeza la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.
En el ámbito internacional, señaló que se reforzó el intercambio de inteligencia financiera mediante el Grupo Egmont, así como la relación con FinCEN, OFAC y otros organismos internacionales. La presentación también señala una mayor interacción con bancos e instituciones financieras y con la Asociación de Bancos de México para facilitar el intercambio de información y detectar de manera temprana operaciones inusuales y riesgos relacionados con la prevención del lavado de dinero.
La UIF también reportó avances en la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas de carácter general.