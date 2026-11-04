UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei y presenta denuncia ante la FGR

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales”, indicó.

En un comunicado, la unidad informó que adoptó la medida tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan revisión por parte de las autoridades competentes.

Además de Taddei Zavala, la UIF bloqueó las cuentas de otras 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con los señalamientos de corrupción que rodean a la ex funcionaria.

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República este 4 de noviembre, según fuentes del Gobierno federal.

La dependencia acotó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, que no implica una determinación de responsabilidad definitiva.

Añadió que las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, expuso la SHCP.

En el mismo documento, la UIF sostuvo que mantiene su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con otras autoridades, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.

Taddei Zavala formalizó su renuncia a la presidencia del INE ante la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre, cargo que ocupaba desde abril de 2023.

La dimisión ocurrió después de que se difundieran señalamientos por la adjudicación de contratos a proveedores electorales durante su gestión. El propio INE presentó una denuncia contra la exconsejera presidenta ante la FGR.

Corresponderá a la FGR determinar si inicia una carpeta de investigación a partir de la denuncia presentada por la UIF.