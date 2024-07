Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, confirmó que estaba investigando al medio digital Latinus por los supuestos delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita, pero que no indagaba al periodista Carlos Loret de Mola o al comediante Víctor Trujillo, “Brozo”.

Desde la conferencia de prensa matutina presidencial explicó que desde hacía varios años se presentó una denuncia en contra de Latinus. Sin embargo, indicó que no se incluía en la misma, a Loret de Mola o cualquier otro periodista que laborara en dicha empresa.

“La UIF recibe, ha recibido y recibirá información de Carlos Loret de Mola y la persona que es su socia en su propia empresa [...] Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus”, explicó Gómez Álvarez.

Enfatizó que en las actividades administrativas que llevaba a cabo la UIF, ninguna correspondía a Loret de Mola, debido a que no aparecía como “accionista, dueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra cosa, independientemente que él junto con otras personas más les preste servicios y les cobre”.

“Latinus es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares”, explicó, quien enfatizó que en la denuncia que se presentó no estaba incluido Loret de Mola, Brozo o cualquier otro periodista.

“La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad”, insistió.

Asimismo, Gómez Álvarez expuso que el medio digital estaba integrado por cinco empresas, entre ellas LatinUs Media Group, constituido en 2020 y cuyo representante legal era Christian González Guadarrama, así como otras compañías, dos de ellas usadas como “instrumentales” que, según dijo, cobraban a través de entidades públicas.

“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo”, cuya suma ascendía a más de 2 mil 400 millones de pesos, según lo comentó el titular de la UIF, quien también también señaló que la denuncia contra dicho “consorcio” databa desde el 20 de mayo de 2021, por lo que, afirmó, no era algo reciente.

Sin embargo, el periodista Claudio Ochoa Huerta, durante su noticiero matutino, transmitido por el canal de YouTube de Latinus, acusó que el Gobierno federal los perseguía, porque, con pruebas, habían expuesto la corrupción, razón por lo cual Gómez Álvarez los catalogó como “enemigos jurados”.

“Como parte de su demagogia y doble discurso, Gómez presentó unas gráficas en las que habla de montos obtenidos a través de gobiernos de distintos estados y también de los pagos a los colaboradores de Latinus”, señaló.

“Ni uso de recursos de procedencia ilícita, ni lavado de dinero, ni corrupción”, asentó el periodista, quien también denunció que los delincuentes “estaban en otro lado”, muchos en el círculo más cercano del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Gobierno sí investiga y sí denuncia penalmente a los que no se alineen”, dijo Ochoa Huerta, quien también indicó que en el medio digital no había ningún interés político, ninguna organización, “como quedó claro en la elección, no somos parte de ninguna estrategia, quienes quieren montarnos en alguna, se equivocan, aquí se hace periodismo, y aunque no les guste, seguiremos”.