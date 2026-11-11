UIF congela cuentas de la ex directora de Talleres Gráficos de México y de su esposo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a Maribel Aguilera Cháirez, ex directora de Talleres Gráficos de México (TGM) entre 2022 y 2025, y a su esposo, Miguel Antonio Meza Estrada, ex director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), a su lista de personas bloqueadas mediante el acuerdo 4141/2026, según reveló el periodista Arturo Ángel, en el portal Entorno MX, que junto con el programa Así las Cosas PM, tuvo acceso al documento. En la misma relación quedó incluida la empresa contratista Gráficas Corona JE, S.A. de C.V., proveedora del organismo durante la gestión de la exfuncionaria.

El bloqueo recae sobre una pareja que encabezó dos organismos federales dedicados a la impresión de documentos oficiales y materiales educativos. Aguilera Cháirez, licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y ex diputada federal, dirigió TGM durante el proceso electoral de 2024, periodo al que corresponden las contrataciones observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La medida de la UIF implica la suspensión inmediata de los servicios financieros de las personas y la empresa señaladas, sin que ello constituya una determinación de responsabilidad penal.

El 26 de junio de 2026, la ASF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades cometidas en TGM durante 2024, conforme a la auditoría 426 cuyo contenido difundió el programa Así las Cosas W, que conduce Gabriela Warkentin. Entre los hallazgos figura un probable quebranto superior a los 60 millones de pesos vinculado con un contrato de adjudicación directa con una empresa de tecnología, cuyos insumos permanecieron almacenados sin entregarse al organismo, y dos contratos otorgados sin licitación pública a Gráficas Corona JE por 669 millones de pesos, destinados a apoyar la producción de materiales electorales. La periodista Nayeli Roldán detalló en ese espacio radiofónico que la contratación directa se realizó sin concurso entre distintas compañías y que la Auditoría no recibió evidencia de los cálculos que la justificaran.

El 4 de noviembre de 2026, Aguilera Cháirez negó que su esposo mantuviera relaciones comerciales o societarias con Juan Estrada Hernández, dueño de Gráficas Corona JE, aunque no aclaró si existe entre ambos el parentesco que se ha mencionado en medios. Según una nota firmada por el periodista Ernesto Núñez y publicada el 6 de noviembre de 2026, en el diario El País, Meza Estrada fue removido de la CONALITEG por presuntas irregularidades y autoridades consultadas por ese medio señalaron que el exfuncionario está bajo investigación. El acuerdo de la UIF alcanzó en total a 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores de materiales electorales, entre ellas la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

El caso se inscribe en la revisión de las contrataciones de materiales electorales que el Gobierno Federal emprendió frente a la intermediación de proveedores privados del INE. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado que TGM concentre la producción de boletas, urnas y mamparas para los próximos comicios, propuesta que la titular del Poder Ejecutivo Federal vinculó con el combate a la corrupción en ese rubro. Las personas incorporadas a la lista de bloqueados cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable, mientras la FGR deberá integrar los datos de prueba y determinar si existen elementos para ejercer acción penal.