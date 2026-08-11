UIF investiga a ‘El Tío’, operador financiero de ‘Los Chapitos’ detenido en Mazatlán

La Unidad de Inteligencia Financiera desarrolla una investigación de mayor alcance relacionada con Ricardo Ozuna Tirado, “El Tío”, identificado como operador financiero de una célula delictiva vinculada con Los Chapitos, según reveló Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Detalló que en Mazatlán fueron detenidas seis personas, entre ellas Ricardo “N”, a quien ubicó como uno de los principales operadores de esa estructura criminal.

“De esto, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación mucho mayor que se hará de conocimiento más adelante”, informó.

García Harfuch reportó que durante el operativo fueron asegurados vehículos, armas y otros objetos considerados constitutivos de delito.

El Secretario de Seguridad no precisó si la indagatoria financiera se concentra exclusivamente en el detenido y las otras cinco personas aprehendidas o si abarca una estructura más amplia del grupo criminal.

El anuncio se produjo durante la presentación del informe de seguridad correspondiente a julio de 2026, en el que el Gobierno federal reconoció la persistencia de la violencia en Sinaloa por la disputa entre grupos criminales.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que la entidad concentró 7.1 por ciento de los homicidios dolosos registrados entre enero y julio de 2026.

Con ese porcentaje, Sinaloa ocupó el cuarto lugar nacional, por debajo de Guanajuato, Baja California y Chihuahua.

“Como es de dominio público, a partir de septiembre de 2024 se registró un aumento muy significativo en los homicidios en esta entidad, debido a una pugna entre grupos de la delincuencia organizada”, señaló.

Figueroa reportó que el promedio diario de asesinatos en el Estado alcanzó su punto más alto en junio de 2025, con 6.9 casos.

Para julio de 2026, ese promedio disminuyó a 3.3 homicidios diarios, lo que representó una reducción de 52 por ciento y el segundo registro mensual más bajo de los últimos 12 meses.