El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estuviera investigando al periodista Carlos Loret de Mola o al comediante Víctor Trujillo, conocido con el nombre de uno de sus personajes, “Brozo”.

“¿También están investigando a Víctor Trujillo?”, preguntó una periodista. “No, a nadie. Es más eficaz demostrar que calumnian que presentar una denuncia legal [...] Nunca he denunciado a ningún periodista [...] No los están investigando”, respondió AMLO.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador señaló que Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, nunca le había mencionado nada al respecto.

“Nunca me ha dicho Pablo Gómez de que, nada, nada, nada. No hay nada, absolutamente nada [...] Lo de Loret de Mola, que lo están persiguiendo y va a estar preparado, que no se prepare de nada, nosotros no somos represores, estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación. Que no nos quiera usar a nosotros para ocultar su rotundo fracaso al servicio de la corrupción”, expresó el Presidente.

“¿Qué culpa tenemos nosotros? Que no se preocupe de nada, ni de denuncia, ni atención, ya hasta se me olvidó, porque estuvo calumniando todo el tiempo y no tuvo ningún efecto. Y ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, que me quiera echar la culpa”, afirmó López Obrador.

“Yo nunca le he pedido a nadie que hable bien de mí [...] Pero no presenta pruebas [...] Mis hijos van a presentar una carta. Ya estoy cayendo en la provocación”, dijo AMLO a la reportera.

Horas más tarde, José Ramón López Beltrán, hijo mayo del Presidente de la República, escribió en su cuenta de la red social X, que le “da flojera contestarle a Carlos Loret”, sin embargo señaló que sus señalamientos eran calumnias y cuestionó que el periodista se considerara como “serio y veraz”.

Asimismo, el hijo mayor AMLO enfatizó que el asunto de la mansión que había rentado junto a su esposa Carolyn Adams Solano, en Houston, Texas, “ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas”.

Además, López Beltrán señaló que continuaba trabajando como asesor legal de desarrollo y construcción, en la empresa KEI Partners, ubicada en Houston, fundada por los mexicanos Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta, quien además funge como miembro de su Consejo Asesor Empresarial, y que nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

“La verdad me da flojera contestarte @CarlosLoret, pero bueno, te daré un poquito de mi tiempo... Siento mucho si me ves como un provocador por el simple hecho de desmentir todas las calumnias que dicen sobre mí, incluidas las que dices tú. ¿Sabes qué es realmente provocador? Que te creas un periodista serio y veraz”, comentó el hijo mayor de López Obrador.

“A lo que comentas de la casa que se rentó en un barrio de clase media a las afueras de Houston, ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas. Por cierto, cuando sacaste ese cuento, perdón, “reportaje”, ya no vivíamos ahí desde hacía más de un año y medio. No veo la corrupción ni el conflicto de interés al rentar una casa con una alberca con dinero de nuestro trabajo honesto. No me la prestaron ni mucho menos me la regalaron”, expresó López Beltrán.

“Así que, por favor, ahórrate tus mensajes moralinos que no tienes ningún gramo de autoridad para darlos. Para aclarar una más de tus mentiras, sigo trabajando en KEI PARTNERS http://keipartners.com”, finalizó el hijo mayor del mandatario nacional.

El 27 de junio de 2024, en una entrevista con el diario El Universal, el periodista Loret de Mola reveló que la presunta persecución del Presidente en su contra, era “una venganza”, debido que aseguró que se trataba de un “odio” del mandatario federal en su contra.

“Yo me estoy preparando para lo peor, no sé hasta dónde es capaz de llegar este Presidente. No tengo la menor duda que tiene un odio muy particular hacia mi persona. López Obrador no está en el ocaso, por el contrario, tiene mucho poder y un enorme apetito de venganza”, aseveró el comunicador.

“Lo que hemos hecho es presentar reportajes con documentos y grabaciones. López Obrador nunca ha dicho ‘esa grabación es falsa’; ‘mi hijo no vive en esa casa’; ‘ese señor no es amigo de mis hijos’, nunca ha desmentido la esencia de los reportajes”, sostuvo Loret de Mola Álvarez, quien también cuestionó si la virtual presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum Pardo, actuaría de la misma forma que AMLO, contra los periodistas y medios.

“¿Qué va a decir de esto la nueva presidenta’, porque hasta ahora a pesar de que el tema ha estado circulando ampliamente no ha dicho una sola palabra, ¿avala este tipo de acciones?, ¿le parece correcto que la UIF, en vez de estar investigando a los corruptos investigue a los que denunciamos y exhibimos a los corruptos?”, preguntó el periodista.

“Lo que López Obrador ha hecho en su sexenio es usarme como un ejemplo, un ejemplo de ‘miren lo que hago a Loret, si ustedes van por ahí, eso les va a pasar’, y lo que empezó conmigo ha sucedido con otros periodistas, si tú haces una crítica, sabes que te va a pasar lo que me ha pasado a mí y en la medida en que esa crítica se vuelve una revelación más profunda y comprometedora, la escala sube. Lo que quiere al atacarme es quitar el reflector de los temas de fondo”, añadió el comunicador.