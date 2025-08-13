’UIF no será instrumento de persecución política’, afirma Reyes Colmenares; Congreso lo ratifica

Por unanimidad, con 31 votos, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Omar Reyes Colmenares -ex titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social , de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cercano a Omar Hamid García Harfuch-, como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Pablo Gómez Álvarez, quien presidiría la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

El Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, tomó la respectiva protesta a Reyes Colmenares, quien, horas antes, durante una comparecencia ante legisladores, aseguró que la UIF no sería “instrumento de persecución”.

Reyes Colmenares aseguró que él sabía cómo se “mueve” el dinero de procedencia ilícita y cómo podría rastrearse para su recuperación. Asimismo, se comprometió a poner freno “a la red de corrupción”, que, según él, desvía recursos públicos “para enriquecer funcionarios particulares”.

”Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares; esta unidad será aliada estratégica del estado mexicano para garantizar transparencia y rendición de cuentas”, enfatizó.

”La UIF actuará con legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales, no seremos instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia; fortaleceremos la cultura de la denuncia, la colaboración con la sociedad civil; ampliaremos los programas en prevención en lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero”, prometió Reyes Colmenares, quien también aseguró que su experiencia le había permitido coordinar investigaciones de alto impacto contra redes delincuenciales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó, el 4 de agosto, que Reyes Colmenares, sería el nuevo titular de la UIF, en sustitución de Gómez Álvarez.