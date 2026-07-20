Ulises Lara López rechaza haber cometido ilegalidades durante su encargo en la FGR

Ulises Lara López, ex fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, rechazó este lunes haber incurrido en conductas contrarias a la ley durante el ejercicio de su cargo, en respuesta a versiones que vinculan su salida de la dependencia con presuntas irregularidades en investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.

A través de una carta pública, el ex colaborador de Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, anticipó que no participará en discusiones públicas sustentadas en versiones parciales o interpretaciones personales sobre los señalamientos en su contra.

“Rechazo cualquier señalamiento que pretenda atribuirme conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuve encomendadas. Durante el ejercicio del cargo me conduje conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades”, expresó.

Lara López precisó que cualquier aclaración respecto a las versiones que circulan en su contra deberá atenderse por las vías formales.

“No participaré en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes. Cualquier aclaración deberá atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable”.

El ex funcionario federal agradeció las muestras de respaldo recibidas tras su salida de la dependencia.

“Agradezco las muestras de confianza recibidas en estos días. Las asumo con prudencia, responsabilidad y pleno apego a la ley”, refirió.

Lara López presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes el pasado 10 de julio, tras apenas seis meses y medio al frente de esa área, aduciendo motivos personales.

Su salida de la dependencia se hizo efectiva a partir de 15 de julio. Se trató de la primera renuncia de un colaborador designado por Godoy Ramos desde que esta asumió la conducción de la FGR, el 3 de diciembre de 2025, tras ser electa por el Senado de la República con 97 votos a favor. La FGR no ha informado quién ocupará la fiscalía especial tras la salida del funcionario.

Lara López fue nombrado en el cargo en diciembre de 2025, en sustitución de Manuel Granados Quiroz, como parte de los primeros movimientos de Godoy Ramos al frente de la dependencia.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la de la fiscal general: en enero de 2024 asumió como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que Godoy Ramos no fuera ratificada en ese cargo, y posteriormente se desempeñó como delegado de la FGR en Morelos.

Su paso por la FGJ-CDMX estuvo acompañado de señalamientos, entre ellos una polémica en torno a la expedición acelerada de su título en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México, así como un incidente registrado en agosto de 2024, cuando intervino personalmente para impedir la detención del hoy senador Javier Corral Jurado en un restaurante de la Ciudad de México.

La salida de Lara López ocurre en medio del proceso de reestructuración que Godoy Ramos inició el 11 de diciembre de 2025, sustentado en seis ejes: coordinación con el Gabinete Federal de Seguridad, fortalecimiento de las fiscalías federales en cada entidad del País, un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia de Investigación Criminal y priorización de recursos hacia los delitos de alto impacto.