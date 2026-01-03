Ulises Lara será fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes en FGR

Lara López se desempeñaba como delegado de la FGR en Morelos y apenas el 31 de diciembre anunció que dejaría el puesto. Ahora ocupará uno de los cargos más relevantes de la dependencia, lugar que era ocupado por el Fiscal Manuel Granados Quiroz.

El funcionario, colaborador cercano a la actual Fiscal General, Ernestina Godoy, hizo el anuncio de su nombramiento a través de sus redes sociales y aseguró que “como siempre, estaremos trabajando por la justicia”.

Ulises Lara López fue designado titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en la Fiscalía General de la República.

En enero de 2024, Ulises Lara fue designado como Fiscal de la CDMX tras la salida de Ernestina Godoy de la institución, luego de que no fuera ratificada por el Congreso local para el cargo.

El funcionario inicialmente colaboró con Godoy como asesor en la FGJ-CDMX y después como vocero. Posteriormente se convirtió en encargado de despacho de la fiscalía capitalina.

Previo a llegar al cargo enfrentó una polémica, pues no contaba con un título de abogado como lo señala la ley, sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesiones, Lara se graduó en Derecho en 2019 pero se tituló hasta el 9 de enero de 2024, justo un día después de que Ernestina Godoy no fuera ratificada.

La institución que expidió el título de licenciado fue el Instituto Cúspide, una escuela que imparte desde primaria hasta licenciaturas.

A esto se suma que Lara habría obtenido el grado de doctor en Derecho cuatro meses después de graduarse, en diciembre de 2020, por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

De acuerdo con su currícula, Ulises Lara cuenta con estudios de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de dos maestrías. Una en Gobierno y Asunto Públicos, que cursó también en la UNAM, y otra en Dirección y Gestión Pública Municipal la cual estudió en la Universidad Carlos III España.

Otras de las polémicas que enfrentó en la FGJ fue en agosto de 2024 cuando intervino para que Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, no fuera detenido en CDMX por agentes de dicha entidad por el delito de peculado.

Lara explicó que la noche del 14 de agosto recibió una llamada por parte del equipo de Corral Jurado en la que le fue notificada la presencia de “personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado” en el restaurante Gin Gin, de la colonia Roma, con la intención de aprehenderlo.

El entonces Fiscal dijo que al comprobar que no existían tramites de colaboración entre entidades, decidió acudir personalmente al restaurante para evitar la detención, lo que fue ampliamente criticado por la oposición, quienes lo acusaron de ir a “rescatarlo”.



Trayectoria política

La carrera política de Ulises Lara comenzó en 1991 cuando se desempeñó como Diputado federal de la 54 Legislatura.

Entre 1992 y 1997 fue asesor de la Secretaría General de la UNAM y Subdirector de Enlace Institucional de la Dirección General de Atención, también en la Máxima Casa de Estudios.

A partir de 1998 se sumó a las filas del servicio público como Director de Planeación en el Comité de Planeación para el Desarrollo el entonces Distrito Federal y entre el 2001 y el 2004 fue asesor en la Secretaría de Gobierno capitalina.

Después fungió como Director General de Desarrollo Económico y Rural en la entonces delegación Tláhuac y en 2013, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, regresó al Gobierno central como Director Ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Educación del Gobierno.

De 2015 a 2016 fue el director general del Instituto de Educación Media Superior.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum al Gobierno capitalino, Ulises Lara se unió en 2019 a la todavía Procuraduría General de Justicia capitalina en donde ocupó la dirección General de Diseño de Estrategias y fue responsable de la Unidad de Transición de Procuraduría a Fiscalía.

Desde 2020, cuando se concreta la transición de la Fiscalía, Ulises Lara encabezó la Coordinación de Asesores de la Fiscalía y se desempeñó como vocero de la titular, Ernestina Godoy.

En enero de 2024 fue nombrado titular de la Coordinación General de Investigación Territorial para poder desempeñarse como fiscal suplente.