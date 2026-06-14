Un Día de Muertos en primavera para los turistas del Mundial

Catrinas y calaveras adelantaron cinco meses su caminata en el Paseo de la Reforma para los turistas que llegaron a México por el Mundial de la FIFA. El gobierno capitalino realizó un desfile de Día de Muertos en plena primavera dedicado a las personas que visitan la ciudad. El Gran Desfile Mundialista forma parte de las actividades culturales y turísticas impulsadas por la Ciudad de México para promover la competencia y proyectar la riqueza cultural del País ante visitantes nacionales e internacionales. Fue una mezcla de elementos alusivos a las tradiciones mexicanas con figuras y personajes futbolísticos, dos días después del arranque del Mundial en la capital mexicana, donde se disputarán 5 de los 104 partidos. El desfile adaptó la tradición local a la agenda del turismo mundialista para generar una derrama económica, un proceso calificado como turistificación, señalado por mercantilizar rituales para el consumo de poblaciones flotantes.

El evento incluyó representaciones del Día de Muertos como catrinas, alebrijes y danzantes de pueblos originarios. ( )

El evento dejó ver también el costo que ha tenido el Mundial para las autoridades locales. La Jefa de Gobierno Clara Brugada, acompañada de las secretarias de Cultura, Ana Francis Mor, y de Turismo, Alejandra Fraustro, fue abucheada por los asistentes cuando el sonido la anunció previo al arranque del desfile.

Un desfile de símbolos mexicanos y futbolísticos El recorrido comenzó alrededor de la 01:00 de la tarde en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzó por Paseo de la Reforma hasta concluir en el Monumento a la Revolución. Miles de personas se congregaron a lo largo de la avenida para observar el paso de los carros alegóricos, artistas y músicos.

Un lugar especial ocuparon las catrinas y figuras inspiradas en el Día de Muertos, además de alebrijes monumentales. En los poco menos de 3 kilómetros, caminaron también danzantes y representantes de pueblos originarios, charros y músicos de viento. Como parte del Mundial, además de los homenajes a figuras históricas del futbol, rodaron ciclistas representantes de cada una de las 48 naciones que participan en la competencia, con sus respectivas banderas.

El recorrido incluyó elementos del Día de Muertos, futbol internacional y la participación de representantes de las 48 selecciones. ( )

El desfile abrió con la participación de danzantes prehispánicos. Incluyó también un Tzompantli, los altares ceremoniales con cráneos humanos utilizados por culturas mesoamericanas, que en esta ocasión rindió homenaje a leyendas del futbol mundial como el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona. Miles de personas se colocaron a lo largo de la avenida, detrás de las vallas instaladas por las autoridades, y sobre las escalinatas del Ángel de la Independencia para ver pasar el desfile. Por alrededor de dos horas se mantuvieron junto a algunas de las madres buscadoras que decidieron plantarse durante el mes que dure el mundial para visibilizar sus demandas. Por momentos, el público lanzó coros de apoyo a la Selección Mexicana, pero también hubo respaldo de personas colombianas a su selección y a la Brasil, entre otras. Detrás de las vallas, dos jóvenes caracterizados como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aprovecharon el ambiente para ofrecer retratos a turistas y aficionados que seguían el recorrido.

El desfile incorporó símbolos tradicionales como el Tzompantli y figuras alusivas a la muerte en la cosmovisión mexica. ( )