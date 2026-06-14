Un Día de Muertos en primavera para los turistas del Mundial

Catrinas y calaveras adelantaron cinco meses su caminata en el Paseo de la Reforma para los turistas que llegaron a México por el Mundial de la FIFA. El gobierno capitalino realizó un desfile de Día de Muertos en plena primavera dedicado a las personas que visitan la ciudad.
El Gran Desfile Mundialista forma parte de las actividades culturales y turísticas impulsadas por la Ciudad de México para promover la competencia y proyectar la riqueza cultural del País ante visitantes nacionales e internacionales. Fue una mezcla de elementos alusivos a las tradiciones mexicanas con figuras y personajes futbolísticos, dos días después del arranque del Mundial en la capital mexicana, donde se disputarán 5 de los 104 partidos.
El desfile adaptó la tradición local a la agenda del turismo mundialista para generar una derrama económica, un proceso calificado como turistificación, señalado por mercantilizar rituales para el consumo de poblaciones flotantes.
El evento dejó ver también el costo que ha tenido el Mundial para las autoridades locales. La Jefa de Gobierno Clara Brugada, acompañada de las secretarias de Cultura, Ana Francis Mor, y de Turismo, Alejandra Fraustro, fue abucheada por los asistentes cuando el sonido la anunció previo al arranque del desfile.
Un desfile de símbolos mexicanos y futbolísticos
El recorrido comenzó alrededor de la 01:00 de la tarde en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzó por Paseo de la Reforma hasta concluir en el Monumento a la Revolución. Miles de personas se congregaron a lo largo de la avenida para observar el paso de los carros alegóricos, artistas y músicos.
Un lugar especial ocuparon las catrinas y figuras inspiradas en el Día de Muertos, además de alebrijes monumentales. En los poco menos de 3 kilómetros, caminaron también danzantes y representantes de pueblos originarios, charros y músicos de viento.
Como parte del Mundial, además de los homenajes a figuras históricas del futbol, rodaron ciclistas representantes de cada una de las 48 naciones que participan en la competencia, con sus respectivas banderas.
El desfile abrió con la participación de danzantes prehispánicos. Incluyó también un Tzompantli, los altares ceremoniales con cráneos humanos utilizados por culturas mesoamericanas, que en esta ocasión rindió homenaje a leyendas del futbol mundial como el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona.
Miles de personas se colocaron a lo largo de la avenida, detrás de las vallas instaladas por las autoridades, y sobre las escalinatas del Ángel de la Independencia para ver pasar el desfile. Por alrededor de dos horas se mantuvieron junto a algunas de las madres buscadoras que decidieron plantarse durante el mes que dure el mundial para visibilizar sus demandas.
Por momentos, el público lanzó coros de apoyo a la Selección Mexicana, pero también hubo respaldo de personas colombianas a su selección y a la Brasil, entre otras.
Detrás de las vallas, dos jóvenes caracterizados como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aprovecharon el ambiente para ofrecer retratos a turistas y aficionados que seguían el recorrido.
Las integrantes de la selección mexicana femenil que obtuvo el subcampeonato mundial en 1971 recorrieron también el Paseo de la Reforma a bordo de uno de los carros alegóricos. Uniformadas con un pants verde, fueron quienes recibieron más aplausos y muestras de reconocimiento por parte del público. Juntas lanzaron la tradicional porra Chiquitibum en los puntos en que el vehículo se detuvo.
Además, Juanito y Piqué, mascotas de los dos primeros Mundiales en México en 1970 y 1986, también participaron en el desfile como enormes inflables.
Este nuevo evento para el disfrute de los turistas causó que cientos de personas se pintaran el rostro como si fuesen calaveras casi medio año antes de la tradición.
Entre el público caminaba un personaje caracterizado con una máscara de calavera, que dijo ser el Dios Xólotl, considerado entre los mexicas como el dios del juego de pelota, patrón de los brujos, vinculado con el fuego y su creación, y que ahora, según explicó el joven detrás de la máscara, busca promover a México ante el mundo.
Comerciantes y turistas respaldan desfile
El desfile tuvo un impacto favorable para las personas que venden alimentos y mercancías para el turismo. Sobre la banqueta, se instalaron de manera momentánea comerciantes de playeras, principalmente de la Selección mexicana, máscaras de luchadores, algunas artesanías, esquites, enchiladas, doraditas con nopales, refrescos, aguas y otras bebidas y alimentos.
Dos vendedores tenían duda si debían pagar la cuota de 100 pesos a la familia Barrios, que actualmente es representada por la Diputada morenista Diana Sánchez Barrios. “Al final”, concluyó uno de ellos para tranquilizar al otro.
La señora Miriam Hernández ofreció maquillajes de calaca, con los colores de la bandera de México; en una mejilla, pintaba un nopal como el del escudo nacional y en la otra juegos pirotécnicos. También vendía pulseras y algunas artesanías de barro que aseguró le compraron turistas extranjeros.
“Está padre para que los turistas conozcan nuestras tradiciones y vean un poco más de lo que es nuestra cultura mexicana”, dijo respecto al desfile.
Los turistas registraban con sus teléfonos el paso de los vehículos, algunos se tomaron selfies y se unieron a los gritos de celebración.
Las brasileñas Natalia y Yessica, provenientes de Río de Janeiro, aprovecharon su estancia en México para seguir una parte del desfile. Con la playera de su selección y el rostro maquillado como el Día de Muertos, Yessica, quien lleva un año radicada en este país, reconoció que este nuevo desfile “tiene sólo un poco” de las tradiciones mexicanas, pero no le desagrada que ya haya este tipo de fiestas “todo el año”.
Las jóvenes ya planean viajar a Michoacán en noviembre próximo para acercarse más a esta celebración.
“Me gusta mucho cómo ustedes de México ven la muerte, es muy distinto a Brasil. Celebran la muerte, hoy también junto con el futbol, está padrísimo. Porque en mi país el día de los muertos en noviembre es un día muy triste, entonces ver aquí que están homenajeando a sus muertos está increíble”, dijo Natalia.
Casi al final del desfile, un enorme inflable con la forma de la deidad máxima deidad mexica, Quetzalcóatl, recorrió la ruta. Sólo antes de un ajolote con el mismo tamaño, que es la figura que el gobierno de la Ciudad de México adoptó como emblema y que ha sido el sello capitalino previo al Mundial.