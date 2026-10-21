Un millón de menores realiza ocupaciones peligrosas en México, revela el Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el número de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en ocupaciones laborales no permitidas disminuyó de 2.1 millones en 2022 a 1.8 millones en 2025, al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025.

Del total registrado en 2025, 68.8 por ciento correspondió a hombres y 31.2 por ciento a mujeres. Un millón realizaba una ocupación peligrosa y 800 mil tenían una edad por debajo de la mínima permitida para laborar.

Guerrero encabezó las tasas de ocupación no permitida, con 13.9 por ciento de la población de 5 a 17 años, seguido de Oaxaca, con 12.1 por ciento, y Puebla, con 10.2 por ciento.

La cifra de quienes realizaban labores domésticas en condiciones no adecuadas, con horarios prolongados o con riesgo para la salud, se mantuvo en 1.9 millones durante el periodo.

Los principales sectores económicos con ocupación no permitida de menores fueron el agropecuario, con 33 por ciento, 5.3 puntos menos que en 2022; el de servicios, con 27.3 por ciento, y el de comercio, con 24.5 por ciento.

Por posición laboral, el trabajo subordinado y remunerado concentró 56.9 por ciento del total, seguido del trabajo no remunerado, con 35 por ciento, y del trabajo por cuenta propia, con 8 por ciento.

La tasa de ocupación no permitida entre la población de 5 a 17 años que no asistía a la escuela fue de 34 por ciento, frente a 4.6 por ciento entre quienes sí asistían.

Entre los principales motivos para realizar una ocupación no permitida figuraron "por gusto o solo por ayudar", con 30.6 por ciento; "pagar la escuela y/o cubrir sus propios gastos", con 23.4 por ciento; "deudas, no estudiar u otras razones", con 15.2 por ciento, y "aprender un oficio", con 14.9 por ciento.

"De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil se refiere a las actividades que, por la edad, naturaleza, duración o condiciones, resultan incompatibles con el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes", señaló el Inegi.