“No se imaginan lo que tardaron para darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del Parque XENSES, el cual fue muy condicionado por los Asesores jurídicos de Grupo Xcaret. Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo”, dijo en entrevista para el portal web Ya Es Noticia Mx.

El Gobernador de Durango, de donde es originaria la familia del niño, envío sus condolencias. “Me uno a la pena que embarga al Dr. Miguel Luna, a su esposa Hilda Guerrero y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su querido hijo, Leonardo Luna Guerrero”, expresó.

Por su parte, el parque Xenses también lamentó la muerte del niño Leonardo.

“La familia Xenses lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Leonardo Luna Guerrero, menor de 13 años, acaecido en la Ciudad de Playa del Carmen el pasado 28 de marzo como consecuencia de un accidente en uno de los ríos del Parque. Nos unimos a la pena que en estos momentos embarga a esta familia”, expresó.

El establecimiento aseguró que se encuentra atento a las necesidades de la familia para brindar el apoyo necesario; también comentó que en los más de 30 años que lleva operando Grupo Xcaret, nunca se había registrado un acontecimiento de esta magnitud.

La administración del parque aseguró que ya realiza las investigaciones correspondientes para “llegar hasta las últimas consecuencias”, además, informó que el área donde ocurrió el incidente ya se encuentra asegurada.