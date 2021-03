Un total de 2 mil 700 mujeres policías serán distribuidas en la manifestación de la Ciudad de México

Autoridades del gobierno capitalino presentaron el protocolo de actuación y seguridad que se llevará a cabo el día de mañana durante la marcha del 8M en la Ciudad de México.

En la videoconferencia de prensa, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que habrá mil 700 mujeres policías distribuidas a lo largo de la ruta; además, 600 elementos pertenecientes al agrupamiento Atenea y 400 adscritas a la secretaría de control de tránsito encargadas de regular la vialidad, el control de estacionamiento y garantizar la movilidad peatonal en el perímetro de la movilización.

Asimismo, las eventualidades y emergencias médicas serán atendidas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que desplegará paramédicos y paramédicas a lo largo de la protesta.

La Secretaría de Gobierno también desplegará 300 mujeres con chalecos anaranjados para atender en todo momento la manifestación.

“En caso de que haya personas que utilicen objetos peligrosos como bombas molotov, martillos, tubos, palos o cualquier otro objeto o arma que ponga en riesgo la seguridad y la integridad de las manifestantes o de las personas que transitan, se les solicitará”, advirtió la funcionaria, asegurando que este proceso se hará con apego a los derechos humanos.

De igual modo señaló que están solicitando la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de organizaciones civiles de derechos humanos en todo momento “para hacer procesos de mediación que permitan apegarse a los protocolos que tenemos establecidos”.

La subsecretaria afirmó que este protocolo fue establecido tomando en cuenta la protesta feminista previa a la de mañana, en la que 54 policías resultaron lesionadas, teniendo que hospitalizar a tres de ellas, mientras que 20 manifestantes y transeúntes también tuvieron quemaduras.

Figueroa señaló que no se tiene certeza de cuántas colectivas participarán en la manifestación de este lunes, pero confió en que la protesta de mañana será pacífica.P

or otro lado, aseguró que hasta el momento se han protegido 34 monumentos históricos y comercios con vallas para su resguardo.

Uno de estos monumentos ya blindados es el Palacio Nacional, residencia actual del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sus funcionarios aseguraron que era un “muro de paz” para evitar que se dañaran recintos históricos, lo que indignó a la ciudadanía.

Durante la noche del pasado 6 de marzo, un grupo de mujeres acudió al frente de Palacio Nacional y pintó los nombres de las víctimas de feminicidios en las vallas de tres metros de altura, convirtiendo el “muro de paz” una antimonumenta para exigir justicia por las víctimas de la violencia en México.

“No hay forma de callar los justos reclamos de las mujeres, por más que lo intenten. Intervención de las compañeras de CDMX en el muro que rodea el Palacio Nacional, enlistando los nombres de las víctimas de feminicidio en el país”, escribió el colectivo Brujas del Mar al compartir las imágenes de las pintas.

Entre los nombres que destacaron en la “muralla de la paz” estuvo el de Ingrid Escamilla, Brenda Josselín, Wendy, Paloma, María Assaf, Ivonne Jocelyn, Eloísa, María de Jesús y Fátima, por destacar algunos.

Ante ello y a través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el primer mandatario defendió la ya llamada “muralla chaira”.

“Les molestó mucho porque pusimos una valla para proteger Palacio Nacional, no es por miedo a las mujeres, es por precaución, porque las fuerzas conservadores son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia para dañar, ¿imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional?, porque eso es lo que quieren un escándalo, una gran nota nacional e internacional, pues pusimos esa valla para proteger al Palacio (...) yo quiero dejar de manifiesto que nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás se va a reprimir al pueblo, es mejor poner una valla que poner frente, a las mujeres que van a protestar, a los granaderos, como era antes, no los podemos enfrentar, tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido”, indicó.