Una indicación para Prieto y una ‘exclusiva’ para Pedrero: los mensajes de Montiel contra Alito en el INE

Mientras Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, acusaba a Morena de adelantarse a las campañas, Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido en el poder, revisaba en su celular una fotografía del termo rojo que el priista tenía sobre la mesa. La imagen circuló entre mensajes con el coordinador jurídico de Morena, Diego Villanueva, una indicación para el Diputado Ernesto Prieto, representante del Poder Legislativo de Morena ante el INE, y un envío a Manuel Pedrero, conductor de Sin Máscaras, quien minutos después presentó el señalamiento como una “exclusiva” en redes sociales. La escena ocurrió este jueves 10 de septiembre, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), después de la ceremonia de arranque del proceso electoral 2026-2027. Al comienzo, Moreno y Montiel rindieron protesta como representantes de sus partidos. Cuando el priista tomó la palabra, llevó a la herradura sus reclamos contra el Gobierno, Morena, y el propio árbitro electoral.

El coordinador jurídico de Morena, Diego Villanueva. ( )

Montiel estaba sentada en el costado izquierdo del salón, visto de frente a la herradura. Detrás de ella, el reportero y el fotoperiodista de Animal Político cubrían la sesión, cerca del fotógrafo de 24 Horas. La dirigente pasó de WhatsApp a Facebook, recorrió algunas publicaciones y regresó a sus conversaciones, donde una imagen llamó la atención mientras “Alito” hablaba: una fotografía del propio dirigente priista junto a su termo rojo. En su intervención, Moreno señaló los actos políticos de “Andy” López Beltrán en Tabasco y los eventos, mítines y recorridos de los llamados coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación. Su reclamo se extendió al senador Armando Ayala Robles, quien, según denunció, presumió llevar 75 días de campaña en Baja California. “Eso es vergonzoso, que ante estas actividades la respuesta de la autoridad pareciera la inacción, la omisión o la complacencia”, dijo ante las consejeras y los consejeros. En el celular de Montiel comenzó a circular una acusación similar, pero dirigida contra él. El motivo estaba sobre la mesa, un termo rojo con la palabra “VOTA” y el emblema del PRI marcado con una cruz.

Una indicación en el chat El reloj del teléfono de Montiel marcaba las 11:59 cuando las fotografías de Animal Político captaron abierta la conversación con el contacto guardado como “Diego Villanueva”, nombre del coordinador jurídico de Morena. Desde ese contacto, Montiel recibió la imagen del termo y un mensaje que señalaba al PRI por actos anticipados de campaña y por llamar al voto en el primer día del proceso electoral. La dirigente respondió en una burbuja verde: “Dile a Prieto que tome el...”.

La imagen del termo. ( )

La mano cubría el resto del mensaje, por lo que la fotografía permitió leer el comienzo de la indicación. El apellido apunta al Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, consejero del Poder Legislativo de Morena ante el INE, quien también participó en la sesión. Villanueva, por su parte, acompañó a Montiel en una reunión sobre el proceso interno rumbo a 2027 un mes antes. El señalamiento quedó en esa conversación junto con la instrucción que aludía a Prieto. Minutos después, Montiel lo compartió con el comunicador Manuel Pedrero.

Del mensaje a la “exclusiva” En la parte superior de la pantalla apareció el nombre “Manuel Pedrero”. La conversación fue fotografiada por el fotoperiodista del diario 24 Horas y dejó registrada la siguiente parte del recorrido. A las 12:12, Montiel envió a Pedrero la fotografía de Moreno junto al termo, acompañada de un mensaje: “Inicia el proceso electoral y alito ya está en actos anticipados de campaña”. Un minuto después precisó dónde ocurría, “El en la sesión”, “Del ine”. Pedrero respondió a las 12:16 con tres mensajes consecutivos: “Woow”, “Lo llevamos” y “Todo el material que vaya saliendo”. La respuesta se convirtió en una publicación cuatro minutos después, cuando el comunicador llevó la imagen a X con la frase “#EXCLUSIVA: ALEJANDRO MORENO YA VIOLÓ LA LEY EN FRENTE DE TODO EL INE”. Eran las 12:20, ocho minutos después del envío de Montiel. La fotografía mostraba al dirigente priista frente a sus documentos y al micrófono, con el termo a un lado. Pedrero aseguró que la inscripción era un llamado expreso a votar por el PRI, la calificó como un acto anticipado de campaña y preguntó qué harían el INE y su consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

El mensaje.