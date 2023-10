“Solo me dijo que le comprara agua y leche para sus hijos, porque ya no iba a alcanzar a regresar a tiempo. Y pues yo le hice una compra pequeña, normal, porque realmente la autoridad tampoco nos dijo ‘súrtanse de víveres porque ahí viene un huracán muy fuerte’. De hecho, horas antes, todo estaba en calma, nadie sabía la magnitud real del desastre que se venía”, expone la mujer de ojos zarcos.

Anabel Espinoza dice que a la mañana siguiente de que el huracán Otis alcanzara la máxima potencia nivel 5 y arrasara con todo en el puerto de Acapulco la noche del marte pasado, bajó muy temprano desde su colonia con dirección hacia la costera Miguel Alemán. Estaba angustiada. No solo por haber perdido su casa por el devastador vendaval, sino porque no tenía noticias de su hermano Pedro, el capitán de la embarcación turística ‘Tiger’.

Pero, en efecto, la tormenta tropical pasó en cuestión de horas a convertirse en huracán categoría 1 y de ahí alcanzó la máxima categoría 5. Nadie la vio venir. Pedro, así como muchos otros marineros y trabajadores de embarcaciones, tampoco.

“A la mañana siguiente, después de ver todo el desastre y de no tener noticias de él, bajé de la montaña hasta el zócalo caminando. Luego llegué al malecón y ahí vi a las primeras personas muertas. Un marinero que venía herido fue el que me dijo que todos se hundieron. Fue terrible”, cuenta la mujer entre lágrimas.

Unas de las personas que sobrevivieron al naufragio que trajo el huracán es Joel Eduardo Rosales. Él estaba en el mismo barco que Pedro Espinoza, que era su capitán.

“Todo fue muy rápido”, se arranca Joel, observando de lejos el mar que lo escupió a la costa tras cinco horas flotando a la deriva con un salvavidas y un pedazo de cojín que dejó tirado el huracán. “Estábamos anclados en la bahía naval porque es el lugar más seguro cuando entra un temporal; los vientos siempre entran desde el sureste y el cerro nos protege. Pero este huracán nos entró de frente, de lleno. Y todo fue muy rápido. No se veía nada, todo era aire, arena y un viento muy fuerte. Fue horrible. No había sentido tanto miedo en mi vida. En un lapso de entre 5 y 10 minutos el huracán nos hundió, y mi capitán y yo caímos al mar cuando nos impactó una ola de 8 metros”.

En el agua, Joel narra que ambos comenzaron a gritarse. Pedro le respondió, pero el marinero no alcanzó a verlo. Se encontraba inmersos en una nebulosa de aire y devastación. Joel se quedó flotando a la deriva, entre torbellinos generados por las turbulencias del huracán y los golpes de las ramas y los escombros que dejaba a su paso.

“Hasta que se calmó un poco el aire me di cuenta de que seguía vivo y que estaba flotando. Entonces, empecé a nadar hacia la Base Naval, donde hay un remolcador, era la única embarcación que quedaba a flote. Aún no me tocaba. Dios decidió no llevarme, aunque yo, cuando estaba solo en el mar, me despedí de mi familia en mi mente”, murmura el hombre, que explica que, aún en estado de shock, cuando fue rescatado todavía fue caminando varios kilómetros en busca de personal de la Marina para tratar de volver por Pedro, su capitán, y a otros marineros que, a esa altura del día, ya comenzaban a ser reportados como desaparecidos.

“El gobierno no tiene ni idea de cuántos son los desaparecidos. Porque no solo son los marineros de la Marina Acapulco, también hay desaparecidos en el club de Yates, y de la Marina Marqués. Y también las personas que trabajan en las lanchas con el fondo de cristal que van a Caleta, y los que trabajan en barcos y yates de lujo, de recreo. Hay muchos desaparecidos”, insiste.

La información oficial sobre las personas desaparecidas tras el paso de Otis es, en efecto, contradictoria. Ayer lunes, durante la mañana la cifra era de 47 personas desaparecidas. Pero, en la tarde, el gobierno de Guerrero anunció que ya encontraron con vida a 180 desaparecidos.

“Las autoridades dicen que hay pocos desaparecidos, pero eso no es cierto”, apunta Anabel Espinoza, la hermana del capitán. “Las embarcaciones, la mayoría, son de mínimo de dos o tres personas entre capitán y marineros, y las más grandes tienen más de cuatro. Y donde trabaja mi hermano hay, al menos, 40 embarcaciones que no se sabe aún dónde están”.