$!‘Una visa no define una persona’, dice Sheinbaum tras caso de López Beltrán

“Se necesita también convicción en el País, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define una persona”, expresó ante los asistentes.

Durante su discurso en la inauguración del Hospital General del Issste en Tampico, Tamaulipas, la Mandataria abordó el tema al hablar sobre la soberanía nacional y los principios que, dijo, deben guiar a quienes participan en la vida pública del País.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado 15 de agosto que “una visa no define una persona”, al referirse al tema en medio de la controversia por la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum también sostuvo que una visa tiene una función específica relacionada con el ingreso a otro territorio y no debe interpretarse como un elemento que determine el valor de una persona.

“Una visa es para entrar a un país. O sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, declaró.



Embajada de EU defiende cancelación de visas

Las declaraciones de la Presidenta se producen después de que la Embajada de Estados Unidos en México reiteró que las visas son un privilegio y no un derecho, y que pueden ser canceladas cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular.

“Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho”, señaló la representación diplomática en un mensaje difundido en redes sociales.

La publicación surgió tras la polémica generada por la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, quien aseguró que la decisión fue tomada sin explicación alguna y rechazó que existan elementos que justifiquen la medida.

El posicionamiento de la Embajada retomó además declaraciones previas del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sostenido que una visa constituye únicamente un permiso para ingresar a Estados Unidos y que puede ser retirada cuando una persona represente riesgos para los intereses o la seguridad nacional de ese país.

Un día antes, Sheinbaum calificó como una posible “injerencia” la revocación de visas a políticos mexicanos y señaló que este tipo de acciones pueden interpretarse como intentos de interferencia con un sentido político, al tiempo que insistió en la defensa de la soberanía nacional y en mantener una relación de respeto y diálogo con Estados Unidos.