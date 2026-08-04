UNAM aplicará examen de control presencial del 12 al 19 de agosto

La Universidad Nacional Autónoma de México formalizó este 4 de agosto el procedimiento y las fechas del examen de control presencial que definirá la asignación de lugares en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La evaluación se aplicará entre el 12 y el 19 de agosto a más de 58 mil aspirantes, en cuatro sedes distribuidas en la Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Baja California.

El proceso comenzará el 5 de agosto cuando la Dirección General de Administración Escolar publique en su micrositio oficial los listados desglosados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a la prueba presencial.

El 7 de agosto, quienes cumplan con ese puntaje podrán ingresar con su clave personal al apartado denominado “TU SITIO” para descargar el comprobante de cita, documento que detallará fecha, horario, sede asignada, croquis de ubicación y la documentación física requerida para el acceso.

Las aplicaciones se realizarán en León, Guanajuato, el 12 y 13 de agosto; en Oaxaca, Oaxaca, el día 13; en Tijuana, Baja California, los días 15 y 16; y en la Ciudad de México, los días 17, 18 y 19.

La institución asignará de manera individual la sede y el horario a cada participante, y determinó habilitar puntos foráneos ante el señalamiento de aspirantes de distintas entidades respecto al gasto que representaría trasladarse a la capital del País en un plazo reducido.

La medida se sustentó en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas, instalada por el Rector Leonardo Lomelí Vanegas el 27 de julio pasado, integrada por 15 especialistas en evaluación educativa, matemáticas, estadística, ciencias, tecnología, inteligencia artificial, derecho y educación superior.

La UNAM precisó que el examen de control no constituye un nuevo concurso de admisión, sino una evaluación adicional para verificar los resultados obtenidos en el proceso anterior.

Serán convocadas las personas que ya contaban con un aviso de selección derivado del examen original, así como quienes alcanzaron una puntuación igual o mayor al puntaje mínimo con el que se logró el ingreso, entre 2021 y 2026, al mismo programa educativo, campus y modalidad de estudio.

Al examen de ingreso, aplicado completamente en línea entre el 23 de mayo y el 10 de junio, se presentaron 158 mil 413 aspirantes. Los resultados, publicados el 17 de julio del mismo año, otorgaron un lugar por la vía del concurso a 21 mil 962 jóvenes, es decir, 14 por ciento del total.

Los puntajes de corte registraron incrementos atípicos en carreras de alta demanda: en Medicina escalaron de 117 a 120 aciertos y en Ciencias de la Comunicación pasaron de 98 a 109. El porcentaje de sustentantes con 110 aciertos o más creció de aproximadamente 0.9 por ciento en años previos a 5.5 por ciento en 2026.

Eduardo Bárzana García, integrante de la Comisión Técnica, confirmó que aspirantes incurrieron en conductas irregulares durante la aplicación de la prueba, entre ellas el presunto uso de inteligencia artificial, teléfonos celulares, apoyo de terceras personas y posibles casos de suplantación de identidad.

La UNAM anuló alrededor de 3 mil exámenes por conductas contrarias a la convocatoria y presentó una denuncia penal para investigar posibles conductas delictivas.

“Teníamos que ofrecer una salida para corregir esta situación y permitir iniciar el semestre sin alterar el calendario escolar ya aprobado”, expresó Lomelí Vanegas respecto a la propuesta del grupo de especialistas.

El Rector explicó que el objetivo consiste en garantizar que las personas aceptadas hayan realizado la prueba bajo las condiciones establecidas y que no hayan recibido una ayuda que pudiera haberles otorgado una ventaja sobre otros aspirantes.

La institución modificó su calendario académico y aplazó 21 días el inicio de clases para estudiantes de primer ingreso, que quedó fijado el 31 de agosto próximo en lugar del día 10, como estaba previsto originalmente. Para los alumnos que ya cursan la universidad, el reinicio de actividades quedó establecido el 17 de agosto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció respecto al caso en sus conferencias de prensa del 28 y 29 de julio pasados, cuando atribuyó las anomalías a fallas en los mecanismos de vigilancia y señaló que la Fiscalía General de la República podría respaldar las indagatorias, con pleno respeto a la autonomía universitaria, siempre que la institución presente una denuncia.

El procedimiento enfrenta cuestionamientos jurídicos, luego de que abogados recomendaran a aspirantes abstenerse de presentar la evaluación bajo el argumento de que hacerlo implicaría perder los amparos promovidos.

El 27 de julio, aspirantes seleccionados y padres de familia se manifestaron en la Torre de Rectoría de la UNAM para exigir que se respetara el proceso de admisión y se reanudara el trámite de inscripción, con la entrega de un pliego petitorio en el que pidieron investigar a quienes hicieron trampa sin perjudicar a quienes obtuvieron su lugar de forma honesta.