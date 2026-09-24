$!UNAM, Embajada de EU y World Monument Fund trabajarán en la conservación de murales en CU

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Embajada de los Estados Unidos en México y World Monuments Fund anunciaron el proyecto denominado AFCP Freedom 250 Celebración del Legado de Diego Rivera en el Estadio Olímpico Universitario, el cual contempla la estabilización y conservación de la escultura en alto relieve titulada “La universidad, la familia y el deporte en México”.

Esta acción da inicio a un programa de conservación plurianual enfocado en el muralismo moderno en Ciudad Universitaria.

Durante el anuncio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas declaró que la iniciativa constituye “un buen inicio de las celebraciones por los 20 años de la inscripción del Campus Central de CU en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO”.

Asimismo, añadió que las labores permitirán que la obra se conserve y sea conocida por las futuras generaciones, “que siga siendo un referente no solo de esta casa de estudios, sino de la Ciudad de México”.

El proyecto mantendrá la extraordinaria obra de arte, al tiempo que atraerá una renovada atención al rico legado del Estadio como escenario de históricos eventos deportivos y culturales, incluidos los Juegos Olímpicos de 1968.