$!UNAM, Embajada de EU y World Monument Fund trabajarán en la conservación de murales en CU

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Embajada de los Estados Unidos en México y World Monuments Fund anunciaron el proyecto denominado AFCP Freedom 250 Celebración del Legado de Diego Rivera en el Estadio Olímpico Universitario, el cual contempla la estabilización y conservación de la escultura en alto relieve titulada “La universidad, la familia y el deporte en México”.
Esta acción da inicio a un programa de conservación plurianual enfocado en el muralismo moderno en Ciudad Universitaria.
Durante el anuncio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas declaró que la iniciativa constituye “un buen inicio de las celebraciones por los 20 años de la inscripción del Campus Central de CU en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO”.
Asimismo, añadió que las labores permitirán que la obra se conserve y sea conocida por las futuras generaciones, “que siga siendo un referente no solo de esta casa de estudios, sino de la Ciudad de México”.
El proyecto mantendrá la extraordinaria obra de arte, al tiempo que atraerá una renovada atención al rico legado del Estadio como escenario de históricos eventos deportivos y culturales, incluidos los Juegos Olímpicos de 1968.
Por su parte, Mónica Cejudo Collera, directora de la Facultad de Arquitectura, indicó que el acuerdo representa el compromiso permanente de la UNAM con la conservación, el estudio y la transmisión de su patrimonio.
“Ciudad Universitaria fue una idea de Universidad hecha arquitectura, paisaje y arte. Fue un proyecto en el que distintas disciplinas se encontraron para expresar una determinada visión de México y de la educación. Y los murales son fundamentales para comprender esta visión. Aquí el arte no fue colocado a la terminación de la arquitectura, fue concebido junto con ella”, dijo.
En tanto, Caterina Toscano Gómez-Robledo, vicepresidenta de Desarrollo y Alianzas del World Monuments Fund, apuntó que la intervención refleja la convicción compartida de que el patrimonio cultural sigue siendo una de las herramientas más poderosas para generar conocimiento, fortalecer comunidades y acercar a los pueblos.
“Hoy celebramos una alianza entre instituciones comprometidas con la investigación, la educación, la cooperación internacional y la protección del patrimonio cultural. Celebramos también la vigencia de una idea que Diego Rivera abrazó en toda su obra: que ninguna frontera es capaz de limitar la vida de las ideas. El arte y la educación han construido puentes entre México y Estados Unidos durante generaciones y así seguirá siendo”.
Finalmente, Stacy Symonds, integrante del Consejo Directivo del mismo fondo, señaló que el gobierno estadounidense respalda la protección del patrimonio global porque considera que salvaguardar la historia y la memoria de las naciones aliadas fortalece las identidades locales, promueve el entendimiento mutuo y construye puentes verdaderos de confianza.