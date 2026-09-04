UNAM regresa el examen de admisión al formato presencial tras fraude en línea

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, informó que la institución volverá a aplicar su examen de admisión a licenciatura de manera presencial, luego de las fallas e irregularidades detectadas en la primera evaluación realizada completamente en línea, correspondiente al proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027.

Lomelí Vanegas señaló que, si bien la modalidad digital ofreció ventajas como la posibilidad de presentar la prueba desde casa, los resultados de 2026 fueron motivo de preocupación por puntajes inusuales y el uso de mecanismos de ayuda externa, lo que llevó a la universidad a revisar su modelo de evaluación. La UNAM también consideró ampliar el número de sedes para que los aspirantes eligieran el lugar donde presentarían la prueba, con el fin de reducir problemas de traslado y costos asociados.

El 31 de julio de 2026, la UNAM anunció la aplicación de un examen de control presencial para definir el ingreso de aspirantes a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027, luego de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso detectó irregularidades durante el examen de admisión realizado en línea. La decisión fue dada a conocer en una conferencia encabezada por Lomelí Vanegas y por Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica, quienes presentaron las conclusiones de la revisión del proceso de selección.

La Comisión Técnica documentó que la proporción de aspirantes con 100 o más aciertos se elevó a 16.3 por ciento, cuando en los exámenes de admisión del periodo 2021-2025 sólo 3.5 por ciento de los sustentantes alcanzó ese puntaje. En el caso de quienes obtuvieron 110 o más aciertos, la proporción pasó de 0.09 a 5.5 por ciento, seis veces más. Durante la supervisión del examen con inteligencia artificial se detectó apoyo externo y suplantación de identidad, lo que derivó en la cancelación de alrededor de 2 por ciento de las pruebas.

La universidad presentó denuncias penales, inició auditorías internas y dio por terminada su relación con la empresa encargada de la plataforma tecnológica utilizada para la aplicación del examen. El examen de control se aplicó a alrededor de 58 mil aspirantes y constó de 120 reactivos, según lo establecido por la Comisión Técnica.

“No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”, sostuvo el rector al anunciar la medida. Lomelí Vanegas también ofreció una disculpa pública a los aspirantes aceptados de forma legítima que fueron convocados a la nueva evaluación.

Durante la aplicación presencial, realizada en el Palacio de los Deportes y otras sedes, la UNAM detectó al menos 22 intentos de hacer trampa entre más de 30 mil aspirantes que presentaron la evaluación. El rector reconoció que la institución subestimó la dimensión del negocio dedicado a vender mecanismos para hacer trampa durante el examen en línea aplicado en mayo de 2026.

En conferencia de prensa, Lomelí Vanegas afirmó que los resultados de la evaluación presencial confirmaron que quienes la acreditaron merecían su lugar en la universidad, pese a las irregularidades de la prueba en línea. “Sí creo que evidentemente el contraste es muy amplio. Entonces, sí, yo creo que se confirma que sí hubo una anomalía, que en gran medida se pudo corregir”, expresó al referirse a la discrepancia entre ambos resultados, y añadió que continuaba el análisis con un cruce de datos por carrera y la consideración de quiénes se presentaron y quiénes no.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) adoptó una determinación similar: aplicará de manera presencial su examen de admisión para nivel superior el 26 de septiembre de 2026, tras cerca de cuatro años de utilizar una evaluación en línea. La decisión fue aprobada el 26 de agosto de 2026 y ratificada por el Consejo General Consultivo del IPN. Los resultados se publicarán el 24 de octubre de 2026 y el periodo escolar correspondiente iniciará el 25 de enero de 2027.