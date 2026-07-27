UNAM ‘tienen que darle una solución’ a irregularidades en examen: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe resolver las irregularidades e inquietudes alrededor de la aplicación del examen de ingreso, que este año se llevó a cabo por primera vez 100 por ciento en línea.

“Ellos tienen que resolverlo. Además, no tengo tanta información de cómo se dio esta situación, pero sí es importante que se resuelva pronto, para poder dar certidumbre a todos los jóvenes que quieren entrar a la UNAM”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

La Mandataria se negó a opinar sobre si el examen de ingreso se debe o no repetir, al señalar que es una decisión que le corresponde únicamente a la universidad.

“Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la presidenta de la República. Es una institución autónoma de mucho prestigio. Les ocurrió este problema y tienen que darle una solución, y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar”, dijo.



SEP ya está en contacto con UNAM por examen de ingreso

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aseguró que la institución está en contacto con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, quien le informó sobre la conformación de un grupo de expertos para evaluar qué sucedió durante la evaluación de ingreso.

“La última información que tenemos es que las inscripciones que iban a ocurrir a partir de hoy, por lo menos, están pospuestas. Están evaluando qué es lo que van a hacer, qué medidas van a a tomar y estamos ahí para apoyarlos en lo que en lo que sea necesario”, informó.

En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, detalló que la UNAM reportó “una atipicidad en los resultados” de la prueba para ingresar a la institución.

“Hay un comportamiento atípico que debe ser observado. Efectivamente, hay un componente tecnológico que es el que se debe revisar. Hubo un cambio en la forma de hacer el examen, que es ahora de manera virtual. Eso por sí solo no dice nada porque en otras instituciones se ha hecho virtual y ha funcionado perfectamente”, explicó el subsecretario.

“Se va a hacer una revisión tecnológica porque esa plataforma, a través de inteligencia artificial, revisa que no haya un fraude académico; se tiene que revisar la parte tecnológica, pero también la parte de los reactivos”, añadió.

Finalmente, el subsecretario precisó que la UNAM revisará tanto los factores académicos como los tecnológicos que pudieron llevar a los resultados “atípicos” durante el examen de ingreso de este año.



UNAM suspende inscripciones

El pasado 24 de julio, la UNAM anunció que suspendería los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo a partir de este lunes 27 de julio.

La medida se tomó luego de que la Universidad Autónoma ordenara la creación de una comisión especial para investigar los resultados del proceso de selección.

“Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”, señaló la UNAM.

Las inscripciones no se reanudarán hasta que se tengan las conclusiones y recomendaciones de la comisión de expertas y expertos.

“El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, señaló la UNAM.