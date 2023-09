El lanzamiento de la campaña #ConTratoDigno, impulsada por la directora del PADF, Valeria Uribe, busca no únicamente visibilizar las condiciones de ilegalidad en que laboran más de 2.4 millones de mujeres en hogares de México, sino, particularmente, explorar las posibilidades de homogenizar en el País la firma de contratos de servicios donde se establezcan salarios, horarios, acceso a seguridad social, vacaciones, aguinaldo y todas las prestaciones de ley para estas mujeres y sus familias.

Solo 2.5% de las trabajadoras del hogar tiene contrato laboral

Las cifras ofrecidas por Valeria Uribe son demoledoras: de los 2.4 millones de trabajadoras del hogar que hay en México, únicamente 61 mil, es decir, el 2.5 por ciento, tiene un contrato laboral, y de este último porcentaje, sólo el 2 por ciento, es decir, poco más de mil 200, están afiladas por sus patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Es necesario cambiar este panorama. Tenemos una necesidad urgente de mejorar y garantizar las condiciones de trabajo, establecer horarios legales y razonables, respetar los días de descanso, todas las prestaciones de ley y, sobre todo, brindar un trato digno a nuestras trabajadoras del hogar. Por eso es muy importante crear conciencia a través de esta campaña #ConTratoDigno”, subrayó Uribe.

En su oportunidad, Graciela Ramírez Zepeda, directora de Políticas de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señaló que en México, el 35.9 por ciento de estas trabajadoras son mayores de 18 años -porque hay muchas menores de edad en estas labores-, aclaró, y a prácticamente todas ellas se les ha negado el acceso a atención médica y a medicamentos, además de que sus jornadas son extensas y sus salarios muy bajos.

Explicó que al menos un 20 por ciento de las mujeres encuestadas recientemente, refirió haber sido victimas de maltrato y discriminación a consecuencia de su forma de hablar, de vestir y de su aspecto físico.

“Se trata de una población más que vulnerable, y por ello, en la Secretaría diseñamos ya un protocolo de protección e inspección para evitar este tipo de agresiones”, dijo.

El idioma, uno de los obstáculos para transmitir derechos

Para Fabiola García Magaña, Directora del Instituto de la Mujer de Mérida, Yucatán, el problema, además de compartir todos los anteriormente expuestos, es el idioma que se habla, lo que dificulta transmitir mensajes sobre los derechos que tienen las mujeres trabajadoras del hogar.

“Sin embargo esta situación se está solventando a través de campañas escritas y habladas en los diferentes idiomas de los pueblos yucatecos”, dijo..

La Secretaria de Igualdad de Género de Chiapas, María Mandiola Totoricaguena, reconoció “la deuda histórica” que se tiene con este segmento laboral en todo el país y detalló que en su estado, 40 mil 700 hogares contratan a trabajadoras del hogar, que si bien es un porcentaje bajo, y la mayoría es de entrada por salida, casi todas ganan el salario mínimo o menos, pero lo paradójico de la situación es que, el 90 por ciento de esos hogares no son pobres, por lo que bien podrían mejorar los salarios de sus trabajadoras.

“De esas mujeres son de entre 40 y 45 años de edad, y el 77 por ciento enfrentan pobreza extrema, a partir de que la mayoría es de extracción indígena, algunas apenas con la primaria terminada o ni eso, lo que les hace enfrentar condiciones muy vulnerables de ser violentadas, incluso de forma sexual”, alertó.

Urge agenda de dignidad: Visitadora

Nadia Sierra Campos, Quinta Visitadora Nacional de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reconoció que, “a pesar de que pareciera que hay varios Méxicos, en materia de trabajo doméstico los problemas se repiten de manera sistemática y son los mismos en el todo el país. Tenemos que elaborar una agenda de dignidad. La violencia laboral que viven estas personas es una realidad”, acotó.

Insistió en que es prioritario el trato digno para estas personas, sin descuidar desde luego todos sus derechos laborales, “pero la violencia y acoso laboral que enfrentan parece, esa sí, formar parte de un contrato inexistente”, agregó.

Finalmente, Marcelina Bautista, quien durante muchos años fue empleada de hogares, y posteriormente se convirtió en activista en favor de los derechos de trabajadoras como ella, se dijo indignada por el poco avance que hay en la materia, aunque reconoció los esfuerzos que se han hechos en diversas leyes en México y a nivel internacional.

“Falta mucho camino por recorrer. Las trabajadoras del hogar no exigen sus derechos porque no saben que los tienen. No solo es atención a la salud, son las condiciones de trabajo y las formas de violencia que hoy siguen presentes. Se trata de un desafío crucial para México y su futuro laboral”, aseguró.

Debe plantearse con toda seriedad y obligatoriedad, la firma de un contrato, acuerdos laborales justos y transparentes, cada trabajadora merece un contrato que defina sus derechos garantice su dignidad, indicó.

#ConTratoDigno forma parte de las acciones, objetivos y metas del proyecto “Promoviendo los derechos de trabajadoras del hogar en México” liderado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

Esta iniciativa se ha dado a conocer a través del sitio web https://contratodigno.org/ que proporciona información y recursos útiles tanto para las personas empleadoras como para las personas trabajadoras del hogar.

Asimismo, se ha puesto a disposición un número WhatsApp 5531937295, para brindar asesoría psicológica, resolver dudas, y proporcionar información adicional sobre el tema.