Urge la Coparmex fortalecer al INE para garantizar elecciones confiables

MÉXICO._ La confianza en las elecciones de 2027 está en riesgo por la crisis del Instituto Nacional Electoral, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Ante ello, la organización empresarial propuso ocho acciones para fortalecer al INE y recuperar la credibilidad ciudadana.

La Coparmex afirmó que la crisis del Instituto Nacional Electoral ha debilitado la confianza pública yeste organismo, construido con décadas de lucha y participación ciudadana, debe garantizar una autoridad autónoma, independiente y plural para los comicios venideros.

“La reforma de 2024 concentró facultades en su Presidencia y debilitó los contrapesos y controles colegiados, en medio de señalamientos de corrupción y decisiones cuestionadas”, recordó.

La reciente renuncia de una persona y sus colaboradores no resuelve la crisis de fondo, señaló.

“La confianza ciudadana es el principal respaldo de una autoridad electoral; sin ella, no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad”, afirmó.

Por ello, hizo un llamado a atender esta crisis con responsabilidad democrática y visión de Estado, a través de dos ejes: fortalecer al INE y recuperar la confianza, además de garantizar una Presidencia legítima e independiente.

Para ello propuso ocho acciones, como la de realizar investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones, que se resuelvan con oportunidad, independencia y apego a la ley, y que los responsables respondan por sus actos.

La segunda medida es fortalecer los mecanismos de control, transparencia y supervisión, incluyendo el Órgano Interno de Control del Instituto para prevenir conflictos de interés y vigilar los recursos públicos.

También instaron al Congreso a designar una nueva titularidad para este órgano con el aval de todas las fuerzas políticas.

Como tercera acción, Coparmex planteó reformar la legislación electoral para restituir la colegialidad del Consejo General y robustecer los contrapesos en las decisiones administrativas.

La cuarta propuesta implica abrir un diálogo público permanente con las consejerías electorales sobre medidas para garantizar elecciones íntegras y confiables en 2027, impulsar la interacción entre el INE, organismos empresariales, universidades y sociedad civil para dar seguimiento a las acciones institucionales.

En cuanto a la elección de la nueva presidencia del INE, demandaron un Comité Técnico de Evaluación independiente, el cual debería integrarse con perfiles de reconocida solvencia profesional, sin conflictos de interés ni vínculos partidistas, y con el consenso de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.

Asimismo, se deben establecer criterios de evaluación transparentes en la convocatoria, con ponderaciones claras sobre experiencia electoral, capacidad técnica e integridad, rigiéndose bajo la máxima publicidad y acceso ciudadano a la información.

Además, propusieron publicar versiones de los expedientes de cada participante, así como las evaluaciones y las razones que sustenten la idoneidad de los perfiles seleccionados, siempre con respeto a la protección de datos personales.

En el comunicado de la Coparmex se advirtió que la designación de la presidencia del INE será determinante para la democracia y la confianza en los comicios de 2027.

Por ello, agregó, la organización y sus 71 Centros Empresariales iniciaron una acción nacional con comunicaciones formales a diputadas, diputados y coordinaciones parlamentarias para exigir un proceso abierto, transparente y basado en el mérito.

“México necesita una persona con experiencia electoral, capacidad técnica, integridad probada, interlocución e independencia de criterio”, manifestó la Confederación.