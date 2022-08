Usan helicóptero de Semar para llevar a ‘Pochi’ al campo de Olmecas; llueven críticas en redes

“Quizá no tengan equipamiento para rescatar a los mineros atrapados. Quizá no tengan suficientes vacunas para millones de niños. Pero para transportar a la mascota del equipo del ‘patrón’, de eso sí hay. Muy cómico si no fuera terrible”, anotó Sociedad Civil México en redes sociales.

“Lo que lograríamos nosotras las madres buscadoras si @lopezobrador_ nos facilitara un helicóptero para encontrar personas. Lástima que somos mujeres víctimas y no botargas de equipo de béisbol. Qué dolorosa tragedia”, expresó al respecto el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y de México.