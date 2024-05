Irma Patricia Pérez Páez lleva 12 años gritando su dolor por la desaparición de su hijo Porfirio Adrián Galván Pérez. Lo volvió a hacer un año más —junto a otros cientos de madres buscadoras— este viernes 10 de mayo en las calles de la Ciudad de México. Al grito de “el 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, las mamás de todo el país comenzaron a concentrarse en el Monumento a la Madre pasadas las 9 de la mañana, a donde ella también llegó para reclamar la inacción de las autoridades del Estado de México, tras la desaparición del joven en Ixtapaluca. Desde ese momento, los grupos de madres les recordaron a todas las demás, en su día, que si su hijo desapareciera, también les dolería y también lo buscarían. La unificación nacional de colectivos y el reclamo a un presidente que —acusaron— se va sin cumplir fueron dos de los puntos centrales de su pronunciamiento en el Zócalo capitalino. “Usted ya se va, y se va sin resolvernos, se va sin atendernos, se va sin escucharnos”, reprochó María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos –dos en Guerrero y dos en Veracruz–, al presidente Andrés Manuel López Obrador frente a un Palacio Nacional que las recibió con vallas y elementos de seguridad desde su llegada. Ahí en la plancha de la capital se concentraron todas las deudas de la administración actual, a unos meses de que termine, con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos: un censo paralelo que redujo las cifras sin justificación, el nombramiento de Teresa Guadalupe Sahagún Reyes, sin experiencia, al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda; la crisis forense, las fallas de las fiscalías, la indolencia de todo tipo de autoridades. “Nosotras, sí que sí, le traemos otros datos. Esta es la realidad que vivimos las madres mexicanas. No tenemos este día, como las demás madres, para celebrar, nosotras no tenemos nada que celebrar, y usted reconozca que nos falló, no nos ha cumplido. Exigimos nos ayuden a buscar a nuestros hijos, quien quede en el gobierno, no nos interesa quién; lo que sí queremos es exigir nuestros derechos, y exigir los derechos de nuestros hijos”, agregó Herrera.

“Nosotras le traemos otros datos” Irma Patricia forma parte de esos otros datos. Mientras esperaba la salida de la Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijas, Hijos, Verdad y Justicia en el Monumento a la Madre –que este año, por primera vez, se encaminó al Zócalo capitalino en lugar de al Ángel de la Independencia–, narró cómo al buscarlo recientemente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se dio cuenta que lo borraron, desapareciéndolo por segunda vez. Las autoridades no la han ayudado, al MP lo cambian con frecuencia, las administraciones cambian y la búsqueda solo sigue desgastándola. “Más que nada yo quiero justicia y saber en dónde está mi hijo, qué pasó con él... Ahora con eso de que ya desaparecieron por segunda vez a mi hijo, cuándo lo voy a encontrar. Lo desaparecieron ahora que el presidente dijo la suma de desaparecidos”, añadió. Irma Patricia se refiere al Programa nacional de búsqueda generalizada, conocida como “nuevo censo”, que instruyó López Obrador y con el que el Gobierno de México incumplió diversas disposiciones previstas en la ley, luego de que el 31 de julio del año pasado el presidente dijera que la cifra de desaparecidos en realidad era menor a la oficial y ordenara a los servidores de la nación realizar un censo “casa por casa”. Pasadas las 10 de la mañana, los primeros contingentes salieron hacia Reforma y tras un breve titubeo por el cambio de ruta, tomaron la dirección hacia el centro con las consignas “La gente se pregunta, ¿y esas quiénes son? Somos buscadoras y buscamos por amor”; “Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están”; “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “Únete, únete, que tu hijo puede ser”. A gritos, las madres también recordaban que “¡Jalisco es una fosa!, ¡Guerrero es una fosa!, ¡Tamaulipas es una fosa!”. Una de las pancartas lanzaba una agridulce felicitación: “Feliz 10 de mayo a todas las mamás que tienen a sus hijos completos porque a mi mamá le falta uno”. De fondo, se escuchaba una interpretación de la canción La Llorona, entre música producida por diversos instrumentos de batucada. “Este dolor se canta, Llorona, cuando llorar no se puede”, era la estrofa que seguía al pase de lista que sostenía el contingente previo, que tras cada nombre, consignaba: “Presente, ahora y siempre”. La honra era también para las madres que han sido asesinadas durante y por su labor de búsqueda, que desde el jueves por la noche fueron recordadas en el Monumento a la Madre: más de 20 desde 2010.

“Es momento de unir esfuerzos y exigir a las autoridades que hagan su trabajo” Rosa Laura Martínez Guerrero es una de las tantas mujeres que marcharon para que el eco de su voz se replique. Vino de Ciudad Valle, San Luis Potosí, y pertenece al colectivo de Voz y Dignidad por Nuestros Desaparecidos. “Yo busco a mi esposo desaparecido el 17 de marzo del 2010; él viajaba en un autobús de la empresa Pirasol junto con 27 personas más y dos choferes. Ellos desaparecieron en Valadeces, Tamaulipas. Desde hace 14 años continuamos en la búsqueda”. Al igual que las otras madres, Rosa Laura portó el rostro de su esposo en su playera. También cargaba una cartulina, la misma que la ha acompañado en estos años de búsqueda en campo y en las Fiscalías. Ella acudió a marchar con el colectivo al que pertenece para mandar un mensaje a Palacio Nacional de que las madres buscadoras de diferentes estados están unidas, provienen de lugares donde ha aumentado la violencia y con ella, las desapariciones. “Aparte, hay más de 52 mil cuerpos en los Semefos que no han sido identificados. Exigimos también que se reconozca que las cifras de desaparecidos existen y que no son las que el gobierno dice. Aquí está la prueba, somos miles de personas que seguimos en esta lucha porque no los hemos encontrado”. Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, entre las madres que corrieron frente a las vallas que bordeaban el Palacio Nacional para colocar sus mantas, una reclamó al Presidente por cambiar las cifras de personas desaparecidas: “Sólo queremos saber dónde están nuestros hijos. No venimos a hacer desastre. Señor presidente, nos abrió las puertas del Palacio y nos las cerró, jamás nos volvió a recibir y usted prometió que las cosas iban a ser diferentes y ahora quiere cambiar las cifras y desaparecer a los desaparecidos. Nos es justo, queremos saber dónde están nuestros hijos, nuestras hijas”, dijo una mamá. A unos pasos estaba Ana Luisa Romo Díaz, quien busca a su hijo, Noé Antonio Méndez Romo, desaparecido el 27 de junio del 2010 en Torreón, Coahuila: “Les digo que este es nuestro 10 de mayo, peleando para que se hagan investigaciones para el regreso de nuestros hijos, buscando nuestro 10 de mayo con pala con pico entre piedras, en montes y pues aquí haciendo esta marcha del 10 de mayo como decimos 10 de mayo, no es de fiesta. Nosotros no tenemos un 10 de mayo que festejar; este es nuestro festejo, buscar a nuestros hijos desaparecidos”.