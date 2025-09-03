Va a ser una reunión muy cordial con Marco Rubio, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno sostenía una buena relación con Estados Unidos, ello en referencia a su reunión con el Secretario de Estado Marco Rubio.

Durante su conferencia de prensa matutina señaló que en este encuentro se hablaría del acuerdo de seguridad, de nombre ‘Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley’.

”Muy cordial, va a ser una reunión muy cordial [...] Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad en que hemos colaborado conjuntamente, en el marco del respeto a nuestras soberanías”, indicó.

Rubio García se reuniría con la Presidenta a las 10:00 horas del miércoles 3 de septiembre de 2025. Sheinbaum Pardo precisó que en el encuentro hablarían de migración, seguridad y comercio.

Según lo detalló el Departamento de Estado en un comunicado, después, el funcionario federal estadounidense participaría en una conferencia de prensa conjunta con Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores.

Después, Rubio García se reuniría con empleados y familiares de la Embajada de Estados Unidos, en la Ciudad de México.

Lo acompañarían el subsecretario de Estado, Christopher Landau; el subsecretario de Estado de Gestión y Recursos, Michael J. Rigas; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Allison M. Hooker; el Alto Funcionario de la Oficina para Asuntos Europeos y Eurasiáticos, Brendan P. Hanrahan; así como Michael Kozak, Alto Funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental.