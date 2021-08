La coalición denominada “Va por México” anunció que el próximo lunes 23 de agosto asistirán a Washington, Estados Unidos, a presentar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una relatoría de la violencia acontecida en el pasado proceso electoral en México, y una queja por la supuesta intervención del Gobierno Federal y el crimen organizado en el mismo.

Al definir una agenda conjunta para la 65 Legislatura, durante la primera Reunión Plenaria de la Alianza Legislativa “Va por México” -que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN)-, defendieron su derecho de asistir a instancias internacionales para “limpiar” elección llevada a cabo el pasado 6 de junio.

“En los últimos 30 o 40 años en México jamás había habido una participación, una intromisión desde el Gobierno Federal para presionar, atacar a medios de comunicación, al empresariado, a organismos autónomos, al Instituto Nacional Electoral”, informó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

“El sello de la violencia y de los delitos electorales deben ser desterrados. Lo urgente, lo éticamente necesario, es desterrar la violencia de la competencia política [...] La violencia electoral no puede estar presente y amenazarnos. Nos conduce a una participación que no equitativa, vulnera la democracia y nos conduce al autoritarismo”, mencionó ex el gobernador de Campeche y diputado federal electo.

“Tenemos todo el derecho, como patriotas mexicanos de ir a esas instancias y esperamos, desde luego que de ahí puedan surgir algunas medidas que coadyuven a algunas decisiones, algunas opiniones, que ayuden al propósito nuestro de que las elecciones en México terminan limpiándose en todo lo que corresponde”, dijo, por su parte, Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD.

“Los problemas del país se exacerban y se acumulan ante un Gobierno que no tiene rumbo, como es la pandemia, la inseguridad está al alza y el crimen organizado está metido de lleno en procesos electorales, con la complacencia y agradecimiento público del Gobierno, es algo que nos avergüenza a todos”, expresó Zambrano Grijalva.

“El crimen organizado está metido de lleno en los procesos electorales; además, con la complacencia y el agradecimiento público del Gobierno. Es algo que nos avergüenza a todos. Apoyando candidatos y amenazando a otros; cooptando a la sociedad, con dádivas de los programas sociales, con despensas y utensilios. La delincuencia organizada, lo que viene a demostrar es que la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no va bien”, indicó el líder nacional perredista.

“La visita que haremos los tres dirigentes nacionales la haremos a dos organismos: la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y lo haremos ante la evidencia clara de que éste ha sido el proceso electoral más violento, candidatos amedrentados, perseguidos, secuestrados y asesinados”, indicó, en su turno, Marko Cortes Mendoza, presidente del CEN del PAN.

“Enfrentamos una elección con la intervención de grupos criminales, amedrentando, amenazando, persiguiendo, secuestrando, golpeando y hasta matando a muchos de nuestros candidatos y líderes políticos. Por eso lo denunciamos los dirigentes nacionales, y por eso el próximo lunes los tres dirigentes nacionales estaremos frente a Luis Almagro [Lemes] en la OEA, en Washington, presentando una queja, denuncia y relatoría de esa intervención, de los grupos criminales en un proceso electoral”, detalló el líder nacional panista.

Cortés Mendoza destacó que la relatoría de hechos describirá cómo desde la determinación de los candidatos se entrometió el narcotráfico, así como durante la campaña, el día de la jornada y en el tiempo poselectoral para que no impugnaran en procesos apretados. “Así fue la elección, esto no puede quedar así, lo vamos a hacer en OEA y lo vamos a hacer en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y eso es parte del trabajo conjunto que debemos hacer por México”, expuso.

Los próximos legisladores de oposición y los respectivos presidentes nacionales de los citados partidos, reprocharon a Morena y al Gobierno Federal el intento de pasar la ley reglamentaria de la revocación de mandato en un periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, como primera acción legislativa, los más de 200 diputados -que tendrán alrededor del 40 por ciento de representación en San Lázaro- acordaron impulsar un Presupuesto de Egresos alternativo al del Poder Ejecutivo.

“Los partidos coaligados impulsaremos un Presupuesto alternativo que, de estar de acuerdo, presentaremos días después del 8 de septiembre, para que las y los mexicanos confronten quién tiene proyecto de nación”, finalizó el Rubén Moreira Valdez, próximo coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara baja del Congreso de la Unión.