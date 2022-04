Vacuna Patria muestra ser superior a otras utilizadas en México, dice López-Gatell

MÉXICO._ Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, invitó a la ciudadanía a participar en el estudio clínico Fase 2R de Patria, la vacuna mexicana contra el coronavirus, y aseguró que ha demostrado tener niveles de inmunidad superiores a otros biológicos.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Salud resaltó que el proceso de investigación continúa avanzando de forma positiva y que los resultados han mostrado ser prometedores en el biológico que, según sus declaraciones, desarrolla altos niveles de inmunidad en poco tiempo.

“Va avanzando muy bien el proceso de investigación y los resultados son muy prometedores para una vacuna que desarrolla altos niveles de inmunidad en un tiempo muy corto. Está mostrando ser superior a algunas de las vacunas que hemos adquirido y utilizado en México”, mencionó en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

López-Gatell reiteró el llamado a todas aquellas personas que voluntariamente quieran participar en el ensayo clínico de la iniciativa “que ha impulsado la Doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)” en conjunto con el Gobierno mexicano.

“La invitación es a participar en el ensayo clínico, que básicamente consiste en que todo mundo tiene acceso a la vacuna, pero si opta por participar en el ensayo, en vez de ser la vacuna que convencionalmente estemos utilizando para los refuerzos, en este momento AstraZeneca, [en su lugar] podría recibir Patria”, declaró.

Asimismo, expresó que se tendrá evidencia científica para pasar a la Fase 3 del ensayo y posteriormente proponer el registro de biológico a la autoridad regulatoria, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para su potencial uso como refuerzo universal.

Para todos aquellos que participen en el ensayo, el beneficio directo es que recibirán el seguimiento de su estado de salud en general y el diagnóstico periódico de Covid-19 a lo largo de un año.

Para participar, se debe acceder a la página del Conacyt, la cual arrojará los requisitos, que son: vivir en la Ciudad de México, tener 18 años o más, haber recibido, con al menos 4 meses de anterioridad, un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra el Covid-19; no haber tenido enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días, no estar embarazada, ni en periodo de lactancia; tener un buen estado general de salud; en caso de presentar alguna enfermedad crónica, debe estar controlada al menos por tres meses previos al inicio del estudio; no estar participando en otro protocolo de estudio.

“Para la persona que participe en el ensayo clínico hay un beneficio directo en que durante todo un año estará en observación médica, recibiendo una serie de evaluaciones que son de importancia, adicionales a la evaluación de la inmunidad provocada por las vacunas, pero además de sus condiciones médicas generales. Todo lo que hay que hacer es acudir a patria.conacyt.mx y ahí están todos los requisitos para poder participar. Les invitamos a que participen en el ensayo clínico de esta vacuna, muy prometedor”, agregó el funcionario.

El formulario de registro es de 27 preguntas y se sugiere tener a la mano la fecha de aplicación de la última dosis de vacuna contra el Covid-19.

Después de terminarlo, un representante del equipo de reclutamiento se pondrá en contacto para acordar una cita donde el personal médico explicará las características técnicas de la vacuna, el protocolo completo del estudio clínico, así como las fechas de seguimiento y monitoreo.

La o el especialista acompañará a las y los candidatos para resolver dudas y luego, en caso de aceptar ser voluntaria o voluntario, se firmará una Carta de Consentimiento Informado. Así, se podrá iniciar la participación en el estudio científico.

“La Fase 1 demostró que Patria es segura, genera pocos efectos adversos e induce la protección de anticuerpos y la respuesta inmune celular”, detalló el Gobierno.

Asimismo detalló que México lleva 10 semanas de reducción continua, lo que deja con “una proporción muy pequeña de casos activos” con el 0.1 por ciento.

“Es muy clara que la tendencia se ha mantenido y lo esperable es que esta tendencia continúe bajando y tenga la más baja actividad que pueda haber desde que inició la pandemia”, recalcó.

En las hospitalizaciones, el indicador de Covid-19 grave refleja una reducción sostenida del 98 por ciento de ocupación nacional en comparación con el pico de la pandemia, en la segunda ola, hasta hoy. Agregó que las olas tres y cuatro fueron sustancialmente más pequeñas porque “cuando empezó la vacunación, empezó a reducir la gravedad de los casos. La vacuna tiene como principal efecto reducir la severidad y gravedad de los casos, y esto se logró conforme fueron aumentando las coberturas de vacunación”.

La segunda ola también fue la más intensa en mortalidad, pero en comparación con esa fecha, también se ha mostrado casi un 98 por ciento de reducción.

“En su momento comentamos, y lo reitero, que más del 97 por ciento de las personas hospitalizadas durante la cuarta ola fueron no vacunadas, quien no se vacunó, desde luego sí tuvo una mayor probabilidad de tener enfermedad grave y terminar en el hospital”, dijo.

Además, este 4 de abril fueron aplicadas 99 mil 388 dosis. Mientras que de forma acumulativa se han suministrado 193 millones 280 mil 535 dosis en 85.6 millones de personas. Y exhortó a acudir a los centros de vacunación a quienes han decidido no vacunarse por la reducción de riesgos que otorga si se llega a contraer Covid-19.

“La aplicación de esquemas primarios ya no avanza más que en muy pocos centenares de personas y esto es porque la cobertura ha llegado a su punto máximo. Hay algunas personas que han decidido no vacunarse, seguimos alentando que se vacunen considerando que la vacuna reduce los riesgos de gravedad y mortalidad”.

El 93 por ciento, 79 millones 818 mil 637 personas, cuenta con el esquema completo de vacunación; y 5 millones 812 mil 893, el siete por ciento restante, son personas vacunadas con nuevos esquemas.

“Por su parte, en los refuerzos avanzamos hasta tres cuartas partes de las personas adultas de 60 años y más ya fueron aplicados los refuerzos; en personas de 40 a 59, el 52 por ciento [lo ha recibido]; y en personas de 18 a 39 años, el 47 por ciento. No se confíen”.

Asimismo, detalló que se anunciará un operativo especial durante todo el mes de abril en conjunto con las entidades federativas para lograr que la brecha de refuerzos en personas adultas quede completamente subsanada.

México ha adquirido 224 millones 349 mil 035 millones de dosis contra el Covid-19 desde el 23 de diciembre de 2020. De AstraZeneca se han recibido 111 millones 168 mil 800; de Pfizer, 51 millones 433 mil 395; de Sinovac y Sputnik V, 20 millones; de CanSino, 14 millones 124 mil 840; de Moderna, 6 millones 272 mil; y de Jannsen, 1 millón 350 mil.

Del 4 al 17 de abril, los 32 estados mexicanos permanecerán en color Verde del Semáforo Epidemiológico de Covid-19.