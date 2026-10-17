Vacuna VPH en el IMSS: quiénes pueden recibirla y dónde aplicarla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha una campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El objetivo principal de este esfuerzo es prevenir infecciones graves que, con el paso del tiempo, se relacionan directamente con el desarrollo de distintos tipos de cáncer, en especial el cervicouterino.

¿Cuándo vacunarse contra el VPH en la CDMX?

Si estás planeando acudir o llevar a tus hijos, debes saber que la jornada comenzó desde el 1 de octubre de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

Durante este periodo, la aplicación de la vacuna será completamente gratuita para las menores de edad y las personas que cumplan con los criterios de las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud señala que la vacunación es una de las armas más efectivas que tenemos a la mano.

Y es que algunos tipos del virus pueden provocar lesiones precancerosas que, si no se detectan y atienden a tiempo, tienen el riesgo de evolucionar y convertirse en tumores malignos.

¿Quiénes pueden recibir gratis la vacuna contra el VPH en el IMSS?

Para esta edición, la campaña nacional está enfocada sobre todo en estudiantes de educación primaria.

No obstante, el protocolo también contempla a adolescentes que no se han vacunado antes y a personas que viven con ciertas condiciones de riesgo.

Los grupos poblacionales que tienen derecho a recibir la dosis de forma gratuita en el Seguro Social son los siguientes:

Niñas y niños en quinto de primaria: Inscritos en escuelas públicas o privadas que no cuenten con la vacuna.

Menores de 11 años no escolarizados: Es decir, niñas y niños de esa edad que no estén asistiendo a la escuela.

Mujeres adolescentes de 12 a 16 años: Siempre y cuando no tengan antecedentes de vacunación previa contra el VPH.

Hombres adolescentes de 12 años: Que tampoco hayan recibido dosis en campañas anteriores.

Personas con VIH: Hombres y mujeres de 11 a 49 años (este grupo requiere un esquema especial).

Niñas y adolescentes de 9 a 19 años: Que se encuentren bajo un protocolo de atención por violación sexual.

¿Cómo se aplica la dosis y cuál es el esquema?

En cuanto a la forma de aplicación, a la mayoría de los grupos les toca una sola dosis de 0.5 ml.

Se aplica mediante una inyección intramuscular en la zona deltoidea (el hombro) del brazo que menos utilices.

El único caso con un esquema diferente es el de las personas que viven con VIH. En este grupo se requieren tres dosis en total: la primera al arrancar el esquema, la segunda a los dos meses y la tercera a los seis meses de la inicial.

Dónde se aplica la vacuna del VPH y panorama epidemiológico en México

Si quieres ubicar tu clínica más cercana de manera rápida, el Gobierno de México habilitó el sitio web dondemevacuno.salud.gob.mx y la línea 079.

En el portal solo debes seleccionar el tipo de vacuna (VPH), tu estado, municipio y grupo de edad para ver los módulos disponibles.

Respecto a la situación del virus en el país, informes recientes de la Secretaría de Salud muestran datos importantes.

Las mujeres sanas de 20 a 34 años registran la prevalencia más alta de VPH de alto riesgo (cerca del 32%), seguidas por las mayores de 65 años (27%).

Además, las pruebas realizadas a nivel nacional muestran que la presencia del virus varía según el estado, afectando entre el 11% y el 27% de las personas analizadas.

¿Qué es el VPH?

Por último, es relevante recordar qué es el VPH y sus riesgos.

Se trata de un grupo de más de 200 virus muy comunes; los de bajo riesgo (como los tipos 6 y 11) suelen causar verrugas en piel o mucosas, mientras que los de alto riesgo (14 genotipos) pueden derivar en cáncer cervicouterino, orofaríngeo o anogenital.

Recuerda que la dosis en el IMSS es 100% gratuita, así que no dudes en revisar la sede que te corresponde.