Ante la llegada de la temporada invernal, el próximo martes 7 de diciembre iniciará la vacunación de refuerzo contra el Covid-19 en adultos mayores de 65 años, según lo informó el Presidente Andres Manuel López Obrador.

“Con pandemia o sin pandemia, en el invierno la gente mayor padece más, todos, pero los adultos mayores son los más afectados en el invierno, eso es sabido. Entonces vamos a iniciar la vacuna de refuerzo el martes próximo para adultos mayores de 65 años”, informó Mandatario nacional en una conferencia de prensa.

El político tabasqueño detalló que reforzarán a todos los adultos mayores con todas las vacunas, excepto con la desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, la cual van a guardar, debido a que es la única aprobada hasta ahora para aplicar a los jóvenes.

“Todas las vacunas, solo vamos a guardar la Pfizer para los jóvenes, porque es la que están recomendando y el resto de vacunas [se aplicarán], en general, empezando por los adultos mayores”, indicó, desde las instalaciones de la 22 Zona Militar, en el municipio de Santa María de Rayón, Estado de México.

“O sea que, aquí, de los que están aquí, que levanten la mano los adultos mayores que ya podrían recibir la vacuna”, dijo López Obrador, en referencia a Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México; Luis Cresencio Sandoval González y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respectivamente.

“Es interesante que se conozca que hasta ahora no se ha demostrado que sea una variante más agresiva que las anteriores, la misma doctora que detectó esta variante en Sudáfrica informó que son efectos leves”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Sin embargo, cuando notifican de Sudáfrica a la [Organización Mundial de la Salud] OMS que era una variante de preocupación, eso se interpretó de que era una variante muy peligrosa y cundió el pánico en todos lados y hubo bastante sensacionalismo, la gente se asustó y además también se afectó la economía”, agregó.

“Hasta ahora no hay pruebas de que sea peligrosa la nueva variante. No ha habido hasta ahora informes de más fallecidos, que es lo que preocupa y ocupa [...] decirle a la población que estamos pendientes, que estamos atentos y que hasta ahora no hemos tenido un repunte en la pandemia en nuestro País.

“Sin embargo, vamos a reforzar la vacunación porque eso es lo que está demostrado que ayuda, porque en el sensacionalismo se llegó a decir que había la posibilidad de que no funcionara la vacunación ante la nueva variante, volaron, no sólo aquí en nuestro país, a nivel mundial, los medios más famosos”, señaló.