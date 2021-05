Vacunan a Hugo López-Gatell; le aplican dosis de Pfizer

MÉXICO._ Hugo López-Gatell Ramírez, de 52 años de edad, se vacunó, este jueves 13 de mayo, contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), con una primera dosis de la inmunización desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, en conjunto con el laboratorio alemán BioNTech.

El médico epidemiólogo, investigador, profesor y, desde el 1 de diciembre del 2018, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, acudió a vacunarse contra la Covid-19 en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma, de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

“Hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra #Covid-19. Agradezco la calidad de la atención de todo el personal que participa en las brigadas. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden”, escribió el funcionario federal en su cuenta de la red social Twitter.

El martes 11 de mayo inició la vacunación a adultos de entre 50 y 59 años de edad, en la Alcaldía Cuauhtémoc y se inmunizaron a 13 mil 590 personas. La jornada concluirá el día 15 de este mismo mes y se prevé inocular a 77 mil 222 adultos residentes en dicho territorio.

Este miércoles 12 de mayo, durante la conferencia de prensa vespertina que se realiza diariamente en Palacio Nacional, para informar de la pandemia, López-Gatell Ramírez detalló que fue citado a las 9:00 horas de este día, en uno de los centros de vacunación de la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde le sería aplicada la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech.

“No me he vacunado porque no me había tocado. Como lo he dicho, tengo 52 años, mañana a las 9:00 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto. Ya me llegó el turno”, compartió el Subsecretario de Salud Federal, tras ser cuestionado respecto a dicho tema.

“El mensaje en general es: vacúnense, esto ayuda a prevenir la enfermedad Covid-19 y las complicaciones fatales y, entre más rápido estévacunada la población, la epidemia disminuirá”, abundó López-Gatell Ramírez.

El funcionario federal apuntó que hasta ayer 12 de mayo, se habían vacunado con al menos una dosis, a 14 millones 300 mil personas, de las cuales 9.5 millones tienen el esquema completo, sumando un total de 23 millones de dosis aplicadas.

El 20 de febrero, López-Gatell Ramírez dio positivo al Covid-19, luego de realizarse una prueba de antígenos, por lo que se mantuvo aislado en su domicilio. Luego, tras 19 días de ausencia en actividades públicas, el Subsecretario informó que no tenía ningún síntoma de la enfermedad, por lo que apareció de forma virtual en la conferencia de prensa vespertina del 10 de marzo.