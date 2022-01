Vacunar a niños contra Covid ‘no tiene sustento, no lo dijo la OMS’, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno revisará las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, antes de decidir si aplica o no la vacuna contra contra el Covid-19 a menores de 12 años de edad.

El lunes, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México dictó las primeras dos órdenes inapelables y de oficio, para vacunar a dos menores -uno de 6 y otro de 11 años de edad-, contra el Covid-19, con la vacuna de Pfizer-BioNTech.

”Nada más que tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, porque yo tengo la información, de los responsables del Sector Salud de nuestro país, que sostienen incluso lo opuesto”, aseveró el Presidente.

”Ojalá y hoy se informe, porque lo que definieron los de la Organización Mundial de la Salud, las prioridades que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México, o sea, lo que usted plantea no tiene, según mi información, sustento, o sea, no lo dijo la OMS, pero vamos a aclararlo y vamos a hacer lo que ellos nos recomienden”, insistió.

Asimismo, presumió que México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en materia de disponibilidad de vacunas y aseveró que, pese a la expansión de contagios por la variante Ómicron, el número de fallecimientos a causa del Covid-19 no se haya incrementado.

López Obrador destacó el avance de la vacunación en México, con un 89 por ciento de la población mayor de 18 años de edad con al menos una dosis.

Además, mostró un listado con cifras de defunciones, en la que México aparece en el lugar 23.

”Ahora, con la nueva variante, crecen los contagios, pero no las hospitalizaciones y menos los fallecimientos. Si hay crecimiento de hospitalizaciones, de fallecimientos, pero no igual y eso por las vacunas, no es tan dañina la nueva variante pero estamos viendo que la protección se debe a la vacuna”, insistió.

”Hay que vacunarnos. Yo creo que fue acertada la política de vacunación y desde luego fue una bendición el tener la vacuna a tiempo, en el mundo [...] Aparte de la pandemia, hemos tenido que enfrentar toda la campaña de desinformación perversa, porque no es que les importe la vida de las personas, les importa el dinero”, criticó.

MÉXICO NO ALCANZARÁ INMUNIDAD SIN VACUNAR A NIÑOS, ALERTA SAVE THE CHILDREN

La organización internacional no gubernamental, Save the Children, dedicada a la protección de los derechos de la niñez, llamó al Gobierno de México a poner en marcha una campaña de vacunación dirigida a los menores de cinco años de edad.

La ONG aseguró que el propósito de alcanzar la inmunidad en el país no podrá alcanzarse si los menores se encuentran imposibilitados para recibir el biológico, ya que los niños representan casi la tercera parte de la población mexicana.

”No podremos alcanzar una inmunidad colectiva contra Covid-19 si no les vacunamos”, precisó Save the Children, que agregó datos respecto a la vacunación en otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades avalaron vacunar a los niños desde los cinco años de edad.

También, la situación en Chile, donde el Gobierno de dicho país sudamericano vacunan a quienes tienen tres años de edad, o, incluso, en Cuba, que aplica su propia vacuna a menores desde los dos años de edad.

Save The Children lanzó una petición que requiere las firmas de las personas que estén de acuerdo y detalló los aspectos que debe tomar en cuenta la estrategia de vacunación.

Primero, la ONG pidió que no exista condicionamiento a los niños, a partir de los cinco años de edad, para inmunizarse contra el Covid-19 en México.

También, que el Gobierno federal comunique los lineamientos y detalles de la campaña de vacunación. Además de incrementar el presupuesto federal en materia de vacunas contra el Covid-19, a fin de completar la cobertura a nivel nacional.

TRIBUNAL ORDENA VACUNAR A DOS MENORES DE 12 AÑOS EN CDMX

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México dictó el lunes las primeras dos órdenes inapelables y de oficio, para vacunar a dos menores -uno de 6 y otro de 11 años de edad-, contra el Covid-19.

Este es el segundo precedente judicial del que se tiene conocimiento público para vacunar a menores de doce años de edad. El primero fue dictado el 7 de diciembre del 2021, por el Primer Tribunal Colegiado Civil y Administrativo en San Luis Potosí.

La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios aún no ha autorizado la vacuna de Pfizer-BioNTech para menores de 12 años de edad, a los que se aplica la tercera parte de la dosis del resto de la población.

Sin embargo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México recordó que desde hace meses, la vacunación para dicho grupo poblacional, ya está autorizada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y la Unión Europea.

Ante ello, solicitó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a la COFEPRIS, emitir una opinión técnica respecto al uso de la citada vacuna en menores de edad.

El Tribunal tomó en cuenta las opiniones técnicas de Francisco Moreno Sánchez, Coordinador del Programa Covid-19 del Centro Médico ABC; y, de Joaquín Alejandro Zúñiga Ramos, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, quienes confirmaron que la vacuna es segura, eficaz y recomendable para niños de 5 a 11 años de edad.

”La evaluación científica referida pone en evidencia los serios riesgos y peligros por no administrar el biológico y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicar la vacuna”, afirmaron los magistrados Ricardo Gallardo, Jean Claude Tron y Patricio González-Loyola.

”Esto es, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos, aconsejan aplicar la vacuna y no negarla, acorde a lo solicitado y respaldado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía, como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos en ejercicio de la patria potestad”, agregaron.

En ejecución de esta suspensión, una jueza de Distrito tendrá que requerir a las autoridades federales y locales responsables de la vacunación en la Ciudad de México, para que fijen hora y lugar para aplicar la vacuna a los menores de edad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente aclarar contradicciones de tesis entre tribunales colegiados, que favorecen la aplicación de la vacuna a los adolescentes sin distinción, y los que se han negado a alterar las decisiones del Gobierno de México.

OMS RECOMIENDA USO DE VACUNA PFIZER EN NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos, de la Organización Mundial de la Salud, recomendó el 21 de enero extender el uso de una dosis reducida de la vacuna desarrollada Pfizer-BioNTech Covid-19, para niños de 5 a 11 años de edad.

La dosis aconsejada para dicho poblacional es de 10 microgramos, en vez de los 30 para los mayores de 12 años de edad, según señaló el SAGE, que resaltó que los de 5 a 11 años constituyen la franja de prioridad más baja, excepto que tengan dolencias graves previas.

El SAGE acordó en su última reunión también recomendar que la dosis de refuerzo de la vacuna se empiece a aplicar primero a los grupos de riesgo, como ancianos y personal sanitario, entre cuatro y seis meses después de haber completado la pauta.

Asimismo, instaron a los países con cobertura de la vacuna más baja a que se centren primero en aumentarla en los grupos de más riesgo, antes de ofrecerla a los de menor riesgo.

Según la OMS, en países con cobertura de media a alta en grupos de riesgo, la prioridad debería ser ofrecer la dosis de refuerzo a estos, antes que vacunar con la pauta completa a los de menor prioridad.

El SAGE calificó de “anuncios positivos” las previsiones de producción de dosis para este año y considera que debería garantizar el suministro de vacunas a nivel global.

“El número de dosis mensuales previstas es suficiente para cubrir los distintos escenarios de cobertura de los distintos países, incluidas las dosis de refuerzo”, señaló en rueda de prensa virtual la directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O’Brien.

Sin embargo, matizó que eso solo será posible en caso de que la distribución de vacunas contra el Covid-19 deje de ser “desigual” y no se repitan las limitaciones de suministro.

La cobertura en 34 países es todavía inferior al 10 por ciento de la población total, mientras que en 86 se sitúa alrededor del 40 por ciento, debido a la acumulación de dosis producida el año pasado por algunos países, según recordó la experta de la OMS.