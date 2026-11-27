Luis Donaldo Colosio Riojas escucha serio, con el ceño ligeramente fruncido, un codo sobre la mesa y los dedos sobre los labios. El responsable de las finanzas de Movimiento Ciudadano explica las obligaciones de fiscalización, los límites del gasto y los tiempos electorales. Antes de los aplausos y los abrazos, toca escuchar las reglas. El Senador con licencia acudió este jueves 26 de noviembre a las oficinas nacionales de Movimiento Ciudadano (MC), en la Ciudad de México, para presentar su solicitud de registro como aspirante a la precandidatura al Gobierno de Sonora. Después de construir su carrera política en Nuevo León, busca competir por la gubernatura sonorense en 2027. Lo hizo arropado por la plana mayor de MC. Además de Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional, y Dante Delgado, fundador del partido, lo acompañaron Clemente Castañeda, coordinador de sus senadores; las ex gobernadoras de Zacatecas y Yucatán, Amalia García e Ivonne Ortega; la ex candidata presidencial Patricia Mercado y Martha Tagle. Durante su intervención, Máynez destacó a Mercado como la última persona sonorense que apareció en una boleta presidencial.

Durante la presentación, invocó a su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, para explicar la decisión de buscar la Gubernatura.

El respaldo también incluyó a figuras con trayectoria en Sonora, como Ernesto Gándara, ex Senador y candidato a Gobernador en 2021, y Alejandro López Caballero, ambos ex presidentes municipales de Hermosillo. Su presencia llevó al registro a políticos que construyeron sus carreras en el PRI y el PAN, los partidos de los que Colosio busca diferenciar su proyecto. A las 11:10 horas quedó asentada la recepción de sus documentos. Alberto Tlaxcalteco, secretario de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, informó que la solicitud sería revisada y Delgado, presidente de ese órgano, le entregó la constancia. El procedimiento todavía tenía pasos pendientes, pero entre los asistentes ya se escuchaban gritos de “¡Gobernador!”.

“No vengo a dividir el voto” Colosio llevó una respuesta para quienes cuestionan el propósito de su participación en la elección. “Que quede claro y que se oiga lejos, yo no vengo a dividir el voto ni a hacerle el trabajo a nadie: yo vengo a ganar. Vengo a presentarles a las y los sonorenses la mejor alternativa para nuestro estado”, aseguró. Su aspiración lo lleva a buscar votos en un estado distinto de aquel donde ha ocupado cargos públicos. En Nuevo León fue Diputado local entre 2018 y 2021, después Alcalde de Monterrey hasta 2024 y, ese año, llegó al Senado. Ahora presenta su apuesta por Sonora como un regreso a casa, una idea con la que también responde a quienes cuestionan su arraigo.

En Nuevo León fue Diputado local entre 2018 y 2021, después Alcalde de Monterrey hasta 2024 y, ese año, llegó al Senado.

Para explicar ese regreso, recurrió primero a la historia del estado. Habló de los mineros de Cananea, del ferrocarrilero Jesús García y de los agricultores del Valle del Yaqui. Evocó también a los pueblos yaqui, mayo y comcáac y su defensa del territorio. Después de ese recorrido, dirigió la crítica hacia sus gobernantes. “Lo que Sonora perdió en el camino fue un gobierno a la altura de sus hazañas y de su gente”. El reproche alcanzó a quienes han gobernado y legislado por la entidad, aunque en ese pasaje no dio nombres. Los acusó de repartirse los cargos y utilizar sus años de carrera política como una credencial para volver a pedir confianza. Frente a los cuestionamientos sobre cuánto conoce Sonora, planteó otra discusión, la de los resultados de quienes llevan años en el poder. “A ellos esos años les sirvieron para hacer carrera, para presumir arraigo. A Sonora, esos mismos años, no le han servido de nada. Le dejaron clínicas sin medicinas, hospitales sin camas, calles llenas de baches y colonias sin agua”, acusó. Colosio sostuvo que los intentos de desacreditarlo comenzaron antes de formalizar su participación. “Bastó con que se empezara a hablar de esta aspiración para que reaccionaran. Llevan meses tratando de desprestigiarme, en Sonora y en todo el país, porque saben que Sonora está harta de los mismos de siempre”. Tampoco identificó en ese momento a los responsables de los señalamientos que denunció.

Colosio sostuvo que los intentos de desacreditarlo comenzaron antes de formalizar su participación.

Delgado respaldó su derecho a competir y defendió su origen sonorense frente a las dudas sobre el cumplimiento de los requisitos para buscar la gubernatura. La entrega de la constancia estuvo acompañada así de una defensa política del aspirante al que MC busca llevar a la elección del próximo año. Máynez puso esa aspiración en una dimensión nacional. Ante los asistentes, sostuvo que Colosio demostraría que “se le puede ganar a ese régimen” y que “se puede hacer a la buena, respetando las leyes, no aceptando un solo peso de intereses ilícitos”. Su intervención terminó por extender la promesa de un “nuevo amanecer” de Sonora hacia México. Colosio, por su parte, dedicó un tramo de su mensaje a la militancia que deberá acompañarlo. Habló de quienes tocaron puertas, prestaron sus casas para reuniones vecinales y cuidaron casillas desde antes del amanecer. A ellos atribuyó lo que Movimiento Ciudadano ha construido en Sonora, el partido con el que ahora buscará gobernar el Estado.

El legado de su padre y los principios del proyecto El apellido también tuvo un lugar en la presentación de su proyecto. Invocó a su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, para explicar la decisión de buscar la Gubernatura. “Lo hago para cumplir un sueño que empezó mi padre: una Sonora próspera y en paz para su gente buena, con un futuro a la altura de su historia”, expresó.

La elaboración de su proyecto, prometió, comenzará por escuchar a ganaderos de la sierra, agricultores de los valles del Yaqui y del Mayo, pescadores de la costa y trabajadoras de las maquiladoras de la frontera.

Las propuestas concretas quedaron para después. “La ley me pide esperar para presentar propuestas, y lo haré”, dijo antes de exponer los principios con los que aseguró que trabajará. Entre ellos, atender primero a las comunidades a las que el gobierno llega al último y decir la verdad incluso cuando las noticias no sean buenas. También abrió la puerta a conservar acciones de administraciones anteriores. “Creo en terminar lo que se empieza y en conservar lo que funciona, sin importar qué gobierno lo haya iniciado o propuesto en primer lugar. Lo que le sirve a la gente se cuida, se mejora y se termina”, planteó. La elaboración de su proyecto, prometió, comenzará por escuchar a ganaderos de la sierra, agricultores de los valles del Yaqui y del Mayo, pescadores de la costa y trabajadoras de las maquiladoras de la frontera. “Las propuestas de este proyecto se van a escribir con lo que ellos cuenten, con sus aspiraciones y también con sus dolores, y por eso esas propuestas van a ser suyas antes de ser mías”, sostuvo. En las oficinas de su partido, en la Ciudad de México, cerró su discurso con una invitación que ahora deberá llevar a los electores de Sonora. “Ha llegado la hora de regresar, familia: vamos a casa”.

Colosio termina con los brazos en alto, una mano sostenida por Máynez y la otra por Dante Delgado, y una amplia sonrisa en el rostro.