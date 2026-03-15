‘Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba’, dice Sheinbaum al respaldar llamado de AMLO para solidarizarse con la isla

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México seguirá apoyando a Cuba ante crisis energética que ha paralizado la economía de la isla y respaldó el llamado a la solidaridad que realizó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador desde su retiro.

Desde un evento en Nayarit, la mandataria se refirió al mensaje publicado por López Obrador la noche del sábado, donde dijo sentirse herido por la situación que enfrenta el pueblo cubano tras la suspensión del envío de crudo por parte de Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que, tras el llamado para solidarizarse con Cuba, la oposición y adversarios políticos “se volvieron locos” y cuestionaron que el expresidente saliera a hablar de un “pueblo hermano”.

“¿Cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón. Y se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y de los mexicanos”, dijo la mandataria al respaldar la iniciativa.

Para Sheinbaum, la crisis en la isla debe estar por encima de las diferencias ideológicas: “Hay quien dice, ‘yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, enfatizó.

Además, la Presidenta dejó clara la postura de su administración frente a las dificultades que atraviesan los cubanos al señalar que su gobierno decidió seguir enviando ayuda a pesar de las dificultades.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba. Desde el gobierno y quien quiera apoyar que apoye”, sentenció.