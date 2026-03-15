‘Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba’, dice Sheinbaum al respaldar llamado de AMLO para solidarizarse con la isla

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México seguirá apoyando a Cuba ante crisis energética que ha paralizado la economía de la isla y respaldó el llamado a la solidaridad que realizó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador desde su retiro.
Desde un evento en Nayarit, la mandataria se refirió al mensaje publicado por López Obrador la noche del sábado, donde dijo sentirse herido por la situación que enfrenta el pueblo cubano tras la suspensión del envío de crudo por parte de Estados Unidos.
Sheinbaum señaló que, tras el llamado para solidarizarse con Cuba, la oposición y adversarios políticos “se volvieron locos” y cuestionaron que el expresidente saliera a hablar de un “pueblo hermano”.
“¿Cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón. Y se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y de los mexicanos”, dijo la mandataria al respaldar la iniciativa.
Para Sheinbaum, la crisis en la isla debe estar por encima de las diferencias ideológicas: “Hay quien dice, ‘yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, enfatizó.
Además, la Presidenta dejó clara la postura de su administración frente a las dificultades que atraviesan los cubanos al señalar que su gobierno decidió seguir enviando ayuda a pesar de las dificultades.
“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba. Desde el gobierno y quien quiera apoyar que apoye”, sentenció.
El llamado de AMLO para ayudar a Cuba y el agradecimiento de Díaz-Canel
El respaldo de Sheinbaum se da luego de que López Obrador emitiera un mensaje invitando a la ciudadanía a depositar en una cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina.
En dicho pronunciamiento, el exmandatario advirtió que lo que ocurre en Cuba no es un pleito ajeno y citó la postura de defensa del general Lázaro Cárdenas: «No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra».
Este gesto de solidaridad generó la reacción del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
A través de sus redes sociales, el líder cubano se dirigió a López Obrador como un “querido hermano” y le agradeció públicamente por su “permanente y decisivo apoyo”.
Asimismo, Díaz-Canel extendió su agradecimiento por “la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano”.
Las declaraciones de Sheinbaum, López Obrador y el presidente de Cuba ocurren mientras la isla enfrenta una crisis sin precedentes.
El viernes, Díaz-Canel confirmó que su gobierno sostiene conversaciones con representantes de Estados Unidos, mediadas por el Vaticano, con el fin de buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”.
Sin embargo, las conversaciones también se llevan a cabo en un escenario en el que el presidente de Estados Unidos ha expresado su intención de un cambio de régimen en la isla al calificar a Cuba como una “nación fallida”.
Ante este panorama, el gobierno de México ha planteado la posibilidad de ser un mediador en el diálogo entre ambos países. Además, ha enviado a la isla tres cargamentos de ayuda humanitaria en un mes.
El viernes, dos buques de la Armada de México con unas mil toneladas de alimentos, medicinas e insumos médicos arribaron a Cuba.
“Gracias, México, una vez más”, dijo la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz, durante la ceremonia de recibimiento de los buques Papaloapan y Huasteco en el puerto de La Habana, según imágenes difundidas por la televisión cubana.
Díaz precisó que la carga incluía alimentos como leche y frijoles, pero también “insumos médicos y algunos medicamentos que fueron donados por el pueblo mexicano”.