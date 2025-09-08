Vamos ir pacificando a Sinaloa, promete Sheinbaum; este martes regresa el Gabinete de Seguridad

Después de la participación de miles de personas en una manifestación por las calles de Culiacán, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo prometió que se seguirá trabajando.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria destacó que los operativos de seguridad que se han implementado han dado buenos resultados en agosto. De acuerdo con la Presidenta, se había registrado una disminución de delitos en los cuatro meses anteriores, luego hubo un incremento y en agosto volvió a registrarse una disminución de delitos.

“Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más: hubo una disminución, después hubo un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores, y en agosto hay una reducción o un reforzamiento y se va a seguir atendiendo. Vamos a seguir trabajando, estamos trabajando”, dijo.

En agosto se registraron 131 personas asesinadas, lo que coloca al mes como el segundo con menos registro de asesinatos desde que inició la crisis de seguridad.

Sheinbaum Pardo expuso que los operativos se han reforzado en la entidad y se va a seguir atendiendo los hechos de violencia.

Informó que el Gabinete de Seguridad estará este martes en Culiacán, como lo ha estado haciendo recientemente pues desde el mes de julio las autoridades de seguridad federal han visitado el estado dos veces al mes, determinación tomada por el Gobierno federal a entonces 10 meses de una crisis de seguridad que no han logrado contener.

“Vamos a seguir trabajando y estamos trabajando”, manifestó.

Ahí está el Gabinete de Seguridad cada 15 días, asentó, además de que hay elementos del Ejército, la Guardia Nacional, de Marina, investigación.

El viaje de las autoridades federales se da en coincidencia con el primer aniversario del estallido de violencia registrado el 9 de septiembre de 2024, tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa.

El conflicto ha dejado más de mil 900 asesinatos, cerca de 7 mil despojos y hasta mil 900 personas privadas de la libertad, de acuerdo con cifras oficiales.

Sheinbaum Pardo destacó que también ha habido muchas detenciones.

La Mandataria recordó que la crisis tuvo origen en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García, ocurrida el 25 de julio de 2024, hecho que desencadenó enfrentamientos entre facciones del grupo delictivo.

Actualmente, Zambada García enfrenta un proceso en Estados Unidos, donde se declaró culpable de delitos de narcotráfico y desde donde llamó a cesar la violencia en Sinaloa.