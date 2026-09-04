‘Vamos por lo que más les duele’: EU advierte que van por el dinero de cárteles

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México aseguró que ambas naciones los recursos ilícitos que permiten a las organizaciones criminales operar y reorganizarse.

“A través de la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México están combatiendo no sólo las drogas, las armas y a los criminales, sino también las ganancias ilícitas, las redes financieras, los facilitadores y la corrupción que los sostienen”, declaró.

En un comunicado, indicó que la cooperación entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum no se limita al combate contra las drogas, las armas y los integrantes de las organizaciones criminales, sino que también busca afectar las redes financieras, facilitadores y la corrupción que las sostienen.

“Vamos por lo que más les duele a los cárteles: su dinero”, advirtió.

Johnson argumentó que las drogas y las armas pueden ser reemplazadas por las organizaciones criminales, pero quitarles los recursos con los que compran fentanilo y precursores químicos, adquieren armas, reclutan personas y financian otros delitos afecta directamente su capacidad para operar.

“Quitarles el dinero significa quitarles su capacidad para reorganizarse y continuar dañando a nuestras comunidades”, sostuvo.

Cooperación financiera entre México y EU

El embajador destacó el papel del CI-FIRST International Financial Crime Forum, espacio en el que participan autoridades financieras, instituciones de seguridad, expertos de ambos países y representantes del sector privado.

De acuerdo con Johnson, el objetivo es compartir información para identificar las operaciones financieras detrás de las organizaciones criminales.

Una transacción sospechosa, explicó, puede conducir a cuentas bancarias, bienes, facilitadores y, eventualmente, a una estructura criminal más amplia.

Para ello, México y Estados Unidos trabajan mediante grupos bilaterales, intercambio de información en tiempo real, sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y cooperación con autoridades financieras mexicanas.

Johnson también vinculó el combate al dinero de los cárteles con la lucha contra la corrupción.

Según el embajador, los recursos ilícitos no sólo permiten financiar actividades criminales, sino que también afectan la inversión legítima, generan inseguridad y facilitan que las organizaciones delictivas mantengan sus operaciones.

El diplomático sostuvo que durante años los cárteles han intentado proteger sus recursos trasladándolos entre distintos países y ocultando diferentes partes de sus redes.

Pero, afirmó, la cooperación internacional dificulta cada vez más esas estrategias.

“Seguir el dinero. Conectar la información. Tomar acciones decisivas”, planteó Johnson como parte de la estrategia para desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales.

El embajador aseguró que, cuando México y Estados Unidos trabajan junto con otros países, “no hay dónde esconderse” para los cárteles.

La declaración ocurre en un momento en que ambos gobiernos han colocado la cooperación en materia de seguridad y el combate al crimen organizado entre sus principales temas de coordinación bilateral, con un énfasis particular en las estructuras financieras que permiten a las organizaciones criminales mantener y reconstruir sus operaciones.