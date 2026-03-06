Van 352 mexicanos evacuados de Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el 6 de marzo que un total de 352 ciudadanos mexicanos han sido evacuados desde distintos países de Medio Oriente, a casi una semana del estallido del conflicto bélico en esa región que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Según una publicación en redes sociales de la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores, los connacionales evacuados procedieron de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

La mayoría abandonaron esos territorios por vía terrestre hacia países con espacio aéreo abierto, ante el cierre de rutas aéreas derivado de la presencia de misiles y drones en la zona desde el sábado 28 de febrero.

Al momento del estallido del conflicto, la SRE tenía registrados aproximadamente 8 mil connacionales en Medio Oriente, entre turistas y residentes permanentes.

Desde el primer día, la Cancillería activó protocolos de protección y asistencia consular, y se mantiene en monitoreo constante de la situación en cada uno de los países afectados.

“La SRE reporta que, hasta el momento, 352 personas mexicanas han sido evacuadas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar”, precisó en su cuenta de la red social X.

Añadió que, ante la apertura paulatina de los espacios aéreos, algunas aerolíneas reanudaron sus vuelos desde Emiratos Árabes Unidos, por lo que solicitó a quienes contaban con una reservación previa contactar a su aerolínea o agencia de viajes correspondiente.

La SRE indicó que hasta el 6 de marzo no se tenía registro de ningún mexicano con afectaciones a su integridad física.

Señaló que continúa identificando rutas de salida adecuadas y seguras para los connacionales que permanecen en la región.