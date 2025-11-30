$!Van 932 detenidos por delitos de alto impacto en Michoacán; estado es ‘prioridad nacional’, dice Harfuch

El Gabinete de Seguridad informó que, desde el inicio de la actual administración y bajo el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, se han detenido 932 personas por delitos de alto impacto en la entidad.

Además, entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, se aseguraron cerca de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 laboratorios de metanfetaminas.

La presentación del informe estuvo a cargo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández.

Según las autoridades, las acciones en Michoacán incluyen el despliegue de 2 mil 514 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad federal, trabajando de manera coordinada con fuerzas estatales y municipales.

También se han desplegado equipos especializados en investigación e inteligencia con tecnologías para seguir objetivos prioritarios y combatir delitos como la extorsión y otros ilícitos de alto impacto.