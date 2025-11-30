$!Van 932 detenidos por delitos de alto impacto en Michoacán; estado es ‘prioridad nacional’, dice Harfuch

El Gabinete de Seguridad informó que, desde el inicio de la actual administración y bajo el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, se han detenido 932 personas por delitos de alto impacto en la entidad.
Además, entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, se aseguraron cerca de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 laboratorios de metanfetaminas.
La presentación del informe estuvo a cargo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández.
Según las autoridades, las acciones en Michoacán incluyen el despliegue de 2 mil 514 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad federal, trabajando de manera coordinada con fuerzas estatales y municipales.
También se han desplegado equipos especializados en investigación e inteligencia con tecnologías para seguir objetivos prioritarios y combatir delitos como la extorsión y otros ilícitos de alto impacto.
En el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, iniciada el 6 de julio, se implementó un protocolo unificado de actuación y se instaló una subsede de la Unidad Antiextorsión. Esto permitió, según el reporte, la detención de 478 personas por extorsión a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden a Michoacán.
Entre los resultados de operativos específicos, las autoridades informaron sobre la detención de Pedro “N”, presunto distribuidor de drogas, y de Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada. También se localizaron dos campamentos vinculados a grupos delictivos y se aseguraron armas, equipo táctico y metanfetamina.
Otras operaciones relevantes incluyen la incautación de 2.5 toneladas de cocaína en Lázaro Cárdenas por la Secretaría de Marina y la detención de una persona que transportaba sustancias químicas y precursores en Uruapan. Entre el 10 y 26 de noviembre, se reportaron 134 detenciones adicionales y aseguramientos de armas, explosivos y 425 kilos de metanfetamina.
En cuanto a investigaciones de homicidios, se recordó la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, vinculado al asesinato de Carlos Manzo, así como la captura de otros implicados y policías municipales. Las autoridades federales reiteraron que la seguridad en Michoacán es “una prioridad nacional” y que continuarán supervisando municipios y sectores productivos.
Dueño de Miss Universo y presunta relación con crimen organizado
Durante la conferencia, el secretario Omar García Harfuch también se refirió al empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, señalado en investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. El funcionario aclaró que no hay evidencia de que recursos ilícitos estén relacionados con el concurso.
“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos. Ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal, con las investigaciones correspondientes”, comentó.
Hasta el momento, las indagatorias sobre Rocha Cantú han derivado en 13 órdenes de aprehensión, aunque ninguna tiene relación directa con la organización del certamen, según García Harfuch.