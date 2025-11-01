$!Vaquita marina: reportan avistamiento de hasta 10 ejemplares y nuevas crías; su recuperación podría llevar hasta 20 años

La población de vaquita marina se mantiene estable y continúa reproduciéndose. En el Alto Golfo de California, el Crucero de Observación de Vaquita Marina 2025 detectó de siete a 10 especies, incluso el nacimiento de nuevas crías.

“Este monitoreo nos habla de que la vaquita está ahí, que se mantiene, que no continuó la tendencia a la baja, que incluso existen individuos que no habíamos visto hacía varios años y que evidentemente están en algún otro sitio en el que no hemos estado nosotros monitoreando y que se sigue reproduciendo”, dio a conocer Marina Robles, subdirectora de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Semarnat, la Secretaría de Marina (Semar) y la organización Sea Shepherd, presentaron los resultados del Crucero de Observación Vaquita Marina 2025, en la que confirmaron que la especie continúa reproduciéndose.

Los trabajos de observación y monitoreo se llevaron a cabo del 24 de mayo al 29 de septiembre en el área de observación de vaquita marina. Los especialistas estuvieron a bordo del ‘Seahorse’ y el ‘Bob Barker’ durante todo el mes.

Pedro Álvarez-Icaza Longoria, comisionado titular de la Conanp, declaró que por tres años consecutivos la información científica ha mostrado que no hay una disminución sustancial de la población de vaquita marina, como la reportada años atrás.

Los expertos observaron al menos una o dos crías. La madre de una de ellas es conocida como Frida; tiene la aleta dorsal doblada y su nombre está inspirado en Frida Kahlo. Frida fue madre de una cría en 2023 y en 2024.

El Crucero de Observación incluyó uso de drones y esta metodología

En el Crucero de Observación de Vaquita Marina 2025 los expertos utilizaron dos metodologías. Por un lado, el monitoreo acústico y por otro, la observación de ejemplares en el mar.

Las autoridades ambientales involucradas señalaron que, en esta ocasión, se incluyó el uso de drones que les permitieron medir la longitud de los ejemplares que analizaron.

El investigador Lorenzo Rojas-Bracho, coordinador de investigación y conservación de mamíferos marinos en la Conanp, destacó que en los otoños de 2018, 2019 y 2021 los estudios sobre esta especie combinaron métodos acústicos y visuales para estimar la abundancia y el estado de salud de vaquitas en la Zona de Tolerancia Cero, en el hábitat de esta especie que se encuentra en el Alto Golfo de California, muy cerca del municipio costero de San Felipe, en el estado de Baja California.

En tanto, la doctora Barbara Taylor, científica marina que lidera las expediciones de monitoreo para la conservación de la vaquita marina, comentó que para observar a esta especie el clima es importante ya que el agua del mar debe estar calma y con poco movimiento.

Por ello, en el mes de septiembre las condiciones climáticas no fueron tan favorables como en mayo.

“Si tienes un oleaje de 3 o 4 metros, lo que se puede ver de vaquitas baja muchísimo. Hubo bastantes condiciones difíciles, sin embargo, tuvimos gran éxito al ver las vaquitas”, declaró.