¿Vas a la playa de vacaciones? Estas no son aptas según Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó el monitoreo prevacacional de la calidad del agua de mar de 284 playas y compartió cinco puntos específicos en los que se rebasa la concentración de bacterias recomendada.

Entre el 15 de junio y el 1 de julio, personal de la Cofepris recolectó y procesó 2 mil 279 muestras de agua marina, en 393 puntos de verificación estratégicos distribuidos en 76 destinos turísticos con mayor afluencia de los 17 estados con mar en el país.

Tras el análisis, detectó que las siguientes playas no son aptas para nadar y, en general, tener contacto con el agua:

- Playa de Tijuana en Tijuana, Baja California

- Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco

- Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca

- Playas José Martí y Tumbao en Veracruz, Veracruz

“Cofepris recomienda a los bañistas abstenerse de realizar actividades de nado u otros usos recreativos de contacto directo en las playas señaladas como no aptas. Preservar estos entornos salubres y proteger la salud colectiva es un compromiso compartido”, alertó la comisión en un comunicado de prensa.

En tanto, indicó que hay 284 playas en el país, equivalentes al 98.3 % de las evaluadas, que sí cuentan con las condiciones microbiológicas para actividades recreativas en el agua.

¿Qué se toma en cuenta para declarar una playa apta o no apta para nadar?

La Cofepris, en coordinación con las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP), analiza el agua de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS señala como el umbral de riesgo para la salud las concentraciones de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (200 NMP/100 mL).

De acuerdo con MedlinePlus, los enterococos son bacterias que viven en los intestinos y pueden generar infecciones si penetran en las vías urinarias, el torrente sanguíneo, las heridas de la piel u otros sitios normalmente estériles.

Por lo anterior, la Cofepris coordina esfuerzos de prevención e intervención con los Comités de Playas Limpias y las autoridades locales de los sitios en los que la concentración fue mayor a la recomendada.

“El objetivo es implementar de manera urgente acciones de saneamiento en estas cinco zonas costeras y desplegar señalizaciones preventivas para mantener informada a la población”, precisó en un comunicado la Comisión.

Añadió que las autoridades de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz ya realizan planes de contingencia con el objetivo de corregir las anomalías detectadas, revertir los niveles de contaminación y garantizar que las playas recuperen su condición de aptas a la brevedad.