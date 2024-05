El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el precio pactado para el maíz en Sinaloa era “justo”, a pesar de las protestas de productores de dicha entidad, que exigían un mayor apoyo gubernamental.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador acusó que había una “mano negra” detrás de las manifestaciones de los productores locales.

”Sí, sí, sí, es justo, nosotros no cometemos injusticias, no somos como los de antes. Dejen que pase el día 2, ya voy a hablar de eso, para señalar quiénes están detrás, porque hay mano negra, ya, no es casual”, aseveró al ser cuestionado respecto a dicho tema.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal elogió a los gobernadores de Sinaloa y Sonora, entidades donde surgieron protestas de agricultores locales.

”El Gobernador Rubén Rocha Moya es de primera, es un buen gobernador, que está enfrentando a los grupos caciquiles y conservadores de siempre”, dijo López Obrador.

A pesar de que el precio de maíz pactado de 5 mil 457 pesos por tonelada era 61.7 por ciento más alto que el precio internacional de referencia, los productores lo consideraron insuficiente para recuperar sus costos, dijo.

No obstante de que el precio incluye un subsidio de 950 pesos, los agricultores exigieron que se les otorgara un precio base de 6 mil pesos más dicho monto adicional.

Los productores locales mantenían un bloqueo que llevaba tres días de duración, en la caseta Costa Rica, de la carretera Mazatlán-Culiacán, para demandar mayor apoyo del Gobierno Federal.

Sin embargo , la noche del 2 de mayo de 2014, lo levantaron para dialogar con el Gobernador Rocha Moya.