Vedan la lisa, lisetas y almeja Catarina en litorales del Pacífico Mexicano

La Lisa, lisetas y almeja Catarina ya no se pueden pescar desde diciembre en litorales del Pacífico Mexicano.

Se trata de ocho estados que tendrán que restringir capturas en estas tres especies marinas, altamente consumidas por la población mexicana.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca, en diciembre iniciarán cuatro periodos de aprovechamiento y tres de veda para distintas especies en aguas marinas y continentales de ocho estados de la República Mexicana.

El periodo de veda para la especie de la Lisa (Mugil cephalus) inició a partir de las 00:00 horas del primer día de diciembre de 2025 hasta las 24:00 horas del 31 de enero de 2026 y se aplicará la promoción de pesca en los litorales de los estados del pacífico mexicano, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Mientras que la restricción para la almeja catarina (Argopecten circularis) quedará establecida a partir de las 00:00 horas del 15 de diciembre de 2025 para concluir en las 24:00 horas del 31 de marzo de 2026 en aguas de jurisdicción federal de los estados de Baja California y Baja California Sur.

Para Tamaulipas y Veracruz, también quedó prohibido la pesca de la lisa y liseta (Mugil cephalus y Mugil curema) en áreas de los litorales de Tamaulipas, incluida la Laguna Madre, y en la zona norte de Veracruz, desde las 00:00 horas del 1 de diciembre y hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2025.

Dichas disposiciones se tomaron con base en las opiniones técnicas emitidas por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), con la finalidad de proteger el periodo de reproducción, reclutamiento y crecimiento de diversas especies, según el comunicado.

En cuanto a los periodos de aprovechamiento se detalla que el Callo de hacha (Pinna rugosa, Atrina oldroydii, Atrina maura y Atrina tuberculosa) puede ser comercializado a partir de las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2025 y hasta las 24:00 horas del 30 de junio de 2026 en Bahía de Kino y zonas adyacentes del estado de Sonora.

El caracol rosa (Lobatus gigas) inició el permiso a las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2025 para concluir a las 24:00 horas del 31 de enero de 2026 en la zona del Banco Chinchorro, en Quintana Roo, que comprende desde Punta Herrero, al norte de Mahahual, hasta Bacalar Chico, en los límites con Belice.

Del pulpo café (Octopus bimaculatus) en Bahía de los Ángeles, Baja California, el periodo de aprovechamiento comenzó a las 00:00 horas del 1 de diciembre de 2025 y concluirá a las 24:00 horas del 31 de julio de 2026.