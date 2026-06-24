Vehículo arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Lo que era una celebración por el triunfo de la Selección Mexicana terminó en emergencia durante la noche de este miércoles, luego de que un vehículo arrolló a un grupo de aficionados que festejaban en calles de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

De acuerdo con reportes preliminares y videos difundidos en redes sociales, el conductor de una unidad avanzó entre los aficionados que se encontraban reunidos para celebrar la victoria del Tricolor ante Chequia, impactando a varias personas que estaban en la zona.

Tras el atropellamiento, el vehículo continuó su marcha y posteriormente terminó estrellándose, mientras que cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a los afectados.