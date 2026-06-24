Vehículo arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Lo que era una celebración por el triunfo de la Selección Mexicana terminó en emergencia durante la noche de este miércoles, luego de que un vehículo arrolló a un grupo de aficionados que festejaban en calles de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
De acuerdo con reportes preliminares y videos difundidos en redes sociales, el conductor de una unidad avanzó entre los aficionados que se encontraban reunidos para celebrar la victoria del Tricolor ante Chequia, impactando a varias personas que estaban en la zona.
Tras el atropellamiento, el vehículo continuó su marcha y posteriormente terminó estrellándose, mientras que cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a los afectados.
De manera preliminar se informó que el percance habría dejado varias personas lesionadas, sin que hasta el momento se confirme una cifra oficial de víctimas.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran momentos de confusión entre los aficionados, quienes se acercaron para auxiliar a las personas heridas después del impacto.
El incidente ocurrió durante los festejos por la victoria de México ante Chequia en la Copa Mundial de Futbol 2026, resultado que provocó concentraciones de aficionados en distintos puntos del País para celebrar el triunfo del equipo nacional.