Vehículo arrolla al menos a 17 aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Un conductor arrolló al menos a 17 aficionados de la Selección Mexicana que celebraban el triunfo de México sobre Chequia en el Bulevar Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas la noche del 24 de junio.

El incidente ocurrió cuando una multitud de seguidores rodeó el vehículo, en el que presuntamente viajaba una familia, y comenzó a golpearlo, tras lo cual el conductor aceleró y embistió a varias personas antes de impactarse contra un poste.

Alberto Rentería Santana, Secretario del Ayuntamiento de Los Cabos, confirmó el saldo de 17 personas lesionadas, una de ellas atendida en código de emergencia.

“Al momento, las instituciones de salud reportan la atención médica de personas lesionadas en este lamentable suceso”, escribió en sus redes sociales.

Según los registros del Ayuntamiento, 10 de los heridos fueron atendidos en el Hospital General de Zona No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocho de ellos mujeres y dos hombres.

Otras tres personas fueron trasladadas al Hospital General de Cabo San Lucas, dos más al Hospital Saint Luke’s y una al Hospital AMC, mientras que otra persona permaneció en estado grave bajo atención especializada.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que algunos aficionados arrojaban objetos contra el vehículo y se acercaban a la unidad mientras el conductor intentaba avanzar.

En las grabaciones también se aprecia a una persona lesionada tendida sobre el pavimento con una herida visible en la cabeza, mientras otras personas intentaban auxiliarla.

Tras el atropellamiento, una parte de la multitud rodeó el automóvil, lo dañó y bajó al conductor a la fuerza para agredirlo, en un episodio que casi derivó en linchamiento.