Velasco y Rubio abordan tema de gusano barrenador durante llamada

En la llamada que el Secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez sostuvo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordaron el cierre de frontera derivado de la plaga del gusano barrenador, el tratado de aguas, el comercio bilateral y los temas de migración y seguridad, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

Detalló el alcance de la agenda que cubrió Velasco Álvarez con su contraparte estadounidense.

“Los trabajos para los temas de migración, de seguridad y también temas pendientes que tenemos con ellos, como lo del gusano barrenador, un tema pendiente que tenemos con el departamento de transporte, el tema del agua para darle seguimiento y también el tema comercial”, señaló.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ambos funcionarios coincidieron en profundizar la cooperación bilateral y dar continuidad a la agenda común entre México y Estados Unidos.

La discusión diplomática respecto al gusano barrenador se produjo el mismo día en que el Gobierno federal reportó un nuevo caso activo del parásito en un canino del municipio de Monterrey, Nuevo León, según la más reciente actualización del informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con cifras al corte del 9 de abril de 2026.

Se trata del sexto caso acumulado en ese estado desde septiembre pasado, y del más norteño registrado hasta la fecha.

Según datos del Senasica, los tres últimos contagios en Nuevo León son considerados de particular gravedad por su presunto origen endémico, es decir, no vinculados al traslado de animales desde el sureste del País, que es el epicentro de la plaga.

El caso del canino en Monterrey se sumó a dos registros previos de transmisión local: uno en el municipio de Mier y Noriega, reportado el 25 de marzo, y otro en Aramberri, notificado el 1 de abril, ambos también en caninos con larvas maduras próximas a convertirse en pupas y, posteriormente, en moscas con capacidad reproductiva.

Esos tres contagios locales se acumularon a otros tres casos en bovinos registrados entre septiembre y noviembre, que el Senasica vinculó al traslado de reses desde el sureste y que llevaron a la dependencia a prohibir a Nuevo León recibir ganado de esa región.

La medida redujo el inventario de engordas en el estado 24 por ciento en términos anuales, hasta 185 mil cabezas, según cifras de febrero de 2026.

La progresión de la plaga en Nuevo León agrava la ya comprometida posición del estado en las negociaciones para una eventual reapertura de la frontera estadounidense al ganado bovino mexicano.

Expertos consultados señalaron que, ante la propagación del parásito en las últimas tres semanas y la pérdida del permiso de exportación a Estados Unidos desde 2023, Nuevo León quedaría descartado por la nación vecina para ese proceso.

Según la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, las moscas del gusano barrenador están particularmente atraídas a la zona citrícola del Estado por su alta disponibilidad de azúcar, lo que amplía el riesgo de dispersión.

Ante esa situación, ganaderos de la entidad solicitaron el lunes al Gobierno estatal un apoyo extraordinario de al menos 30 millones de pesos para combatir la plaga.

En paralelo a la llamada con Rubio, Velasco Álvarez también se comunicó con Bruno Rodríguez, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en una conversación en la que ambos resaltaron los vínculos históricos entre ambas naciones.

La SRE señaló que durante el diálogo “ambos destacaron la entrañable amistad que une a sus pueblos y reiteraron su voluntad y convicción de seguir fortaleciendo estos lazos profundos, guiados por la solidaridad y la cooperación que han marcado su historia compartida”.

Sheinbaum Pardo defendió la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en su formato trilateral, ante versiones sobre posibles negociaciones por separado impulsadas desde Washington.

”Nuestro interés es que permanezca el T-MEC con los tres países como América del Norte, entonces que esté Canadá, Estados Unidos y México, porque nos beneficia a todos el que sigamos con el tratado comercial”, afirmó,.

Consideró que el esquema de tres economías es la mejor vía para competir frente a otras regiones del mundo en el actual contexto de reconfiguración económica global.