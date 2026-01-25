Vence el plazo de Salinas Pliego para pagar deuda de $51 mil millones a Hacienda

Hasta el momento, el empresario, quien ha utilizado sus redes sociales para posicionarse sobre el tema, no ha hecho referencia al vencimiento ni a su posible pago, tan solo publicó varias fotografías de él y su familia abordando un helicóptero y mencionando que estarían en su yate en el Caribe porque “hay que festejar”.

De acuerdo con el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, los requerimientos a Salinas Pliego fueron enviados el viernes 9 de enero y notificados formalmente el jueves 15 de enero, por lo que desde ese momento comenzó a correr el plazo de cinco días previsto en el Código Fiscal de la Federación.

El viernes a las 16:00 horas también terminó la posibilidad de que el presidente de Grupo Salinas accediera a una reducción de la deuda de hasta un 39 por ciento de conformidad con la ley; el empresario solo debía mostrar su “intención de pago”.

El pasado 23 de enero concluyó el plazo legal otorgado por el Servicio de Administración Tributaria a Ricardo Salinas Pliego para iniciar el pago de los 51 mil millones de pesos que adeuda en impuestos y recargos; sin embargo, sin hacer mención a su requerimiento, el empresario publicó fotografías anunciando que este fin de semana saldría de la ciudad.



Las deudas de Salinas Pliego

El proceso jurídico en torno al adeudo de Grupo Salinas ha sido largo. De acuerdo con datos del SAT, entre 2013 y 2018, la Autoridad Fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes.

Ante esto, las empresas impugnaron dicha determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos sí eran procedentes. Sin embargo, se hizo otra impugnación ante el Poder Judicial de la Federación y los tribunales colegiados en 2024 y 2025 negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos.

Finalmente, las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, y el 13 de noviembre de 2025, por unanimidad de votos, el pleno desechó en su totalidad siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal del empresario contra el adeudo de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, por lo que se ordenó el pago de más de 50 mil millones de pesos.

A esta decisión se sumó otra el 19 de noviembre, en la que se obliga a Nueva Elektra del Milenio a cubrir otro adeudo de poco más de 67 millones de pesos.

Desde que sus asuntos fiscales llegaron al máximo tribunal, el empresario Ricardo Salinas Pliego lo inundó de recursos legales para evitar pagar los adeudos con el SAT.

Aunque es imposible calcular la cifra exacta de los recursos que ha presentado debido a que no todos son admitidos a trámite, desde hace cinco años el conglomerado empresarial de Grupo Salinas ha logrado que la Corte inicie un total de 112 juicios.

De esta manera, entre recursos de reclamación, que sirven para impugnar los “acuerdos de trámite” de estos asuntos dictados por el Presidente de la Corte, sus extintas Salas o Tribunales Colegiados, impedimentos con los que buscan evitar que juzgadores interfieran en casos específicos por supuesta falta de imparcialidad o independencia, y otras figuras legales, logró aplazar la resolución de nueve amparos hasta noviembre de 2025.

Acusa al Estado mexicano de persecución política

El 13 de enero, Ricardo Salinas Pliego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde expuso que es víctima de una persecución política por parte del Estado mexicano.

El presidente de Grupo Salinas tuvo una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien le entregó un expediente en el que presuntamente sustenta el “acoso sistemático” por parte del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Grupo Salinas y yo estamos viviendo un acoso sistemático por parte del gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.

Desde que la Corte desechó nueve amparos del equipo legal de Salinas Pliego, el grupo empresarial advirtió que acudiría a otras vías legales, incluso en el ámbito internacional para exigir la “eliminación de cobros dobles inconstitucionales”, “multas desproporcionadas” y para exhibir “ante los ojos del mundo todas las pruebas de persecución política sistemática” contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Días después de su reclamo ante la CIDH, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya persecución en contra del empresario e insistió en que “la resolución que prevalece es la obligación de cumplir con el pago de las contribuciones omitidas”.

En diversas ocasiones, la mandataria ha señalado que el empresario intenta “politizar sus deudas” por recurrir a medios y autoridades en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, e incluso por dejar ver su posible interés en ser presidente de México, por lo que Sheinbaum ha hecho continuos llamados a que pague y cumpla con sus obligaciones fiscales.