Vence plazo para que Salinas Pliego pague $51 mil millones al SAT

El empresario Ricardo Salinas Pliego expresó su intención de pagar los 51 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El dueño de Grupo Salinas se presentó ante la autoridad fiscal luego de que venció el plazo legal de cinco días que estableció el Código Fiscal de la Federación para manifestar su intención de pago o cubrir el crédito fiscal que le fue notificado.

Sheinbaum Pardo explicó en conferencia matutina que representantes del Grupo Salinas acudieron el 23 de enero al Sistema de Administración Tributario, donde plantearon su deseo de pagar y se encuentran ahora en mesas de trabajo con el SAT para determinar el alcance de las reducciones relacionadas con la ley.

Señaló que esta semana debería quedar resuelto el esquema de pago del empresario.

El pasado 15 de enero de 2026, el SAT notificó oficialmente el adeudo de 51 mil millones de pesos al empresario.

Según lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, a partir de que surtió efectos esa notificación comenzó a correr el plazo de cinco días hábiles para el pago, el cual venció el 23 de enero.

Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, informó el 19 de enero que los requerimientos de cobro fueron enviados el 9 de enero y notificados formalmente el 15 de enero.

El SAT determinó que los adeudos de Impuesto Sobre la Renta son correspondientes a los ejercicios fiscales del 2008 al 2013.

Las resoluciones fueron confirmadas primero por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, después por Tribunales Colegiados de Circuito y, finalmente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 13 de noviembre de 2025, el pleno de la SCJN desechó por unanimidad de votos siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal del empresario contra el adeudo de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, por lo que se ordenó el pago de más de 50 mil millones de pesos.

La Presidenta recordó que, según lo presentado por autoridades fiscales en semanas previas, existe un esquema legal que permite ajustes al monto a pagar cuando hay intención de liquidar el adeudo.

Sheinbaum Pardo señaló que, dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podría ser de hasta el 39 por ciento de conformidad con la ley.

Este beneficio quedó disponible únicamente dentro del plazo legal establecido, mismo que concluyó el 23 de enero.

Explicó que al plantear Salinas Pliego su deseo de pagar, se abrió el espacio para negociar el esquema de descuentos y esperaba que todo quedara resuelto durante esta semana, absolutamente en el marco de la ley.

Agregó que en el momento en que esté establecido el beneficio de ley y cómo se pagarán estos impuestos, el Gobierno federal estaría informando a todo el pueblo de México.

El proceso jurídico en torno al adeudo de Grupo Salinas fue largo.

Según datos del SAT, entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes.

Ante esto, las empresas impugnaron dicha determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos sí eran procedentes.

Posteriormente, se hizo otra impugnación ante el Poder Judicial de la Federación y los tribunales colegiados en 2024 y 2025 negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos.

El 13 de enero de 2026, Ricardo Salinas Pliego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expuso que era víctima de una persecución política por parte del Estado mexicano.