Verá Volker Türk a los familiares de desaparecidos

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, anunció que se reunirá con autoridades, integrantes de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas en México, como parte de su visita oficial que inició este domingo.

Además, dijo que abordará “los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global“. La visita del alto comisionado se da en un contexto de tensiones entre organismos de Naciones Unidas y el gobierno federal por las desapariciones de personas.

“Voy a encontrar a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, la Presidenta (Sheinbaum), los secretarios, las instituciones del Estado. Y es muy importante discutir cuestiones globales, regionales y domésticas”, señaló en un video en la Ciudad de México.

“Tuve la oportunidad de conversar con jóvenes mexicanos sobre la importancia de los derechos humanos en sus vidas. Espero transmitir su mensaje en las reuniones que mantendré esta semana con las autoridades locales, la sociedad civil y los organismos de derechos humanos”, afirmó.

En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado detalló que estará en el país del 19 al 22 de abril. Para cerrar su estancia, tendrá una conferencia de prensa el miércoles 22 de abril.