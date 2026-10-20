Veracruz suma 10 muertos por frente frío; persisten inundaciones

El paso del frente frío número 2 en el sur de Veracruz ha dejado 10 personas fallecidas, de acuerdo con la Gobernadora Rocío Nahle García. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó cuatro decesos en su balance de afectaciones en la entidad. Los fallecimientos ocurrieron en Coatzacoalcos y Las Choapas. En la colonia Ejidal de Villa Allende, en Coatzacoalcos, cuatro mujeres de una misma familia, entre ellas dos menores de edad, murieron luego de que una barda colapsó sobre su vivienda; en Las Choapas, seis integrantes de otra familia fallecieron por inhalación de monóxido de carbono al utilizar un generador eléctrico durante un corte de energía. “Lo más importante es que la gente esté bien, que esté a salvo y resguardada. Lo demás, una vez que pase el temporal, lo vamos a atender”, expresó Nahle durante recorridos de supervisión. La gobernadora pidió a las familias que viven en zonas de riesgo trasladarse a los refugios temporales ante la continuidad de las lluvias.

Rocío Nahle pidió a las familias en zonas de riesgo acudir a refugios temporales.

Inundaciones y daños en el sur de Veracruz En su comunicado, la CNPC confirmó cuatro fallecimientos en Coatzacoalcos por el colapso de una barda sobre una vivienda, pero no incluyó en ese balance las seis muertes reportadas en Las Choapas. El organismo mantiene un puesto de comando en Minatitlán, encabezado por su titular, Laura Velázquez Alzúa, y la gobernadora, para coordinar las labores de auxilio. De acuerdo con el reporte federal, 57 colonias y localidades registraron afectaciones. En Nanchital se atendieron 15 sectores inundados y dos comunidades quedaron temporalmente sin acceso terrestre, mientras que en Coatzacoalcos se realizaron trabajos en 15 colonias con anegamientos de entre 15 y 20 centímetros; también se reportaron daños en caminos y desprendimientos de techos en otras localidades. La Comisión Federal de Electricidad reportó afectaciones a 284 mil 57 usuarios por las lluvias y los fuertes vientos, pero hasta las 6:00 horas del martes 20 de octubre había restablecido el servicio al 98.86 %. En tanto, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabajaba en la reapertura de caminos y la Conagua desplegó equipos de bombeo para desalojar el agua acumulada.

De acuerdo con la CNPC, 57 colonias y localidades registraron afectaciones en Veracruz.