Veracruz suma 10 muertos por frente frío; persisten inundaciones

El paso del frente frío número 2 en el sur de Veracruz ha dejado 10 personas fallecidas, de acuerdo con la Gobernadora Rocío Nahle García. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó cuatro decesos en su balance de afectaciones en la entidad.
Los fallecimientos ocurrieron en Coatzacoalcos y Las Choapas. En la colonia Ejidal de Villa Allende, en Coatzacoalcos, cuatro mujeres de una misma familia, entre ellas dos menores de edad, murieron luego de que una barda colapsó sobre su vivienda; en Las Choapas, seis integrantes de otra familia fallecieron por inhalación de monóxido de carbono al utilizar un generador eléctrico durante un corte de energía.
“Lo más importante es que la gente esté bien, que esté a salvo y resguardada. Lo demás, una vez que pase el temporal, lo vamos a atender”, expresó Nahle durante recorridos de supervisión. La gobernadora pidió a las familias que viven en zonas de riesgo trasladarse a los refugios temporales ante la continuidad de las lluvias.
Inundaciones y daños en el sur de Veracruz
En su comunicado, la CNPC confirmó cuatro fallecimientos en Coatzacoalcos por el colapso de una barda sobre una vivienda, pero no incluyó en ese balance las seis muertes reportadas en Las Choapas. El organismo mantiene un puesto de comando en Minatitlán, encabezado por su titular, Laura Velázquez Alzúa, y la gobernadora, para coordinar las labores de auxilio.
De acuerdo con el reporte federal, 57 colonias y localidades registraron afectaciones. En Nanchital se atendieron 15 sectores inundados y dos comunidades quedaron temporalmente sin acceso terrestre, mientras que en Coatzacoalcos se realizaron trabajos en 15 colonias con anegamientos de entre 15 y 20 centímetros; también se reportaron daños en caminos y desprendimientos de techos en otras localidades.
La Comisión Federal de Electricidad reportó afectaciones a 284 mil 57 usuarios por las lluvias y los fuertes vientos, pero hasta las 6:00 horas del martes 20 de octubre había restablecido el servicio al 98.86 %. En tanto, personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabajaba en la reapertura de caminos y la Conagua desplegó equipos de bombeo para desalojar el agua acumulada.
Mantienen evacuaciones y vigilancia de ríos
Las autoridades mantienen operativos de evacuación y atención mediante el Plan DN-III-E, el Plan Marina y el Plan Tajín, con apoyo de la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales. La CNPC informó que ocho refugios temporales brindaban atención a 317 personas, mientras que el gobierno estatal reforzó los traslados con embarcaciones y personal de Protección Civil.
La gobernadora advirtió que las precipitaciones continuarán debido a que el frente frío permanece estacionado en el sur de Veracruz. Las autoridades mantienen bajo vigilancia los ríos Agua Dulce, Coatzacoalcos y Uxpanapa, así como las presas Canseco y Cangrejera, cuyos niveles aumentaron por las lluvias; la primera se encontraba al 96 % de su capacidad y la segunda al 103 %, aunque el reporte federal indicó que ambas se mantenían en condiciones seguras.
Además, se suspendieron las clases este martes 20 de octubre en 10 municipios: Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Uxpanapa. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales, acudir a los refugios cuando sea necesario y no cruzar corrientes de agua.
Protección Civil también pidió evitar el uso de generadores eléctricos dentro de las viviendas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Mientras continúan las lluvias, los equipos de emergencia mantienen las labores de atención y vigilancia en las zonas afectadas.